Depósitos, garantías y estafas: la aventura de buscar alquiler en Buenos Aires

Hace años que buscar alquiler en Buenos Aires es una odisea, una hazaña. En la actualidad, hay monoambientes a 300 dólares, 400 y hasta más de 600 dólares. El fenómeno de la gentrificación, implica que se pongan en pie enormes edificios en barrios que antes se consideraban baratos y muchos inquilinos son obligados a alquilar en el conurbano, lejos de su trabajo y lugares de estudio.

Por otro lado, son cada vez más quienes están buscando alquiler, porque, según un relevamiento de Inquilinos Agrupados sobre 830 casos, uno de cada cuatro inquilinos tuvo que dejar su departamento hasta diciembre de 2024 porque no podía afrontar el alquiler.

Además, en el mismo relevamiento, explicaron que "en diciembre de 2024, el 42,8% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 44,6%".

Los alquileres en dólares son habituales en Buenos Aires. Captura Mercado Libre.

Bajo estas circunstancias, me aventuré a la búsqueda de un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, tratando de resistir la gentrificación. Irme a algún lugar del Gran Buenos Aires, implicaría un conjunto de problemas de transporte bastante arduos. Nada muy distinto a los millones que viajan varias horas por día dentro del área metropolitana.

En primer lugar, hay un constante de intentos de estafa en grupos de Facebook destinos a la búsqueda de alquiler. Cando hay desesperación por encontrar un techo en condiciones apremiantes, se puede ser presa de algún ciber estafador. En la actualidad, armado de un perfil falso y la foto de un departamento, se puede lograr hacerse del dinero que los inquilinos juntan para señar un alquiler.

"Cuidado, es una estafa. Me pidió que le gire y cuando le dije que quería ir a verlo primero me bloqueó", comentó un usuario debajo de un posteo que se repite febrilmente en todos los grupos de Facebook como "Alquileres en Capital Federal-Dueños Directos" y otros de nombre similar. "Idem", puso alguien debajo. A los pocos minutos, quien había publicado en todos lados, borró la publicación. Lo recomendables es no girar dinero a ningún desconocido sin ir a ver el departamento, entrar y que den algún recibo.

Inmobiliaria o dueño directo

Si se quiere buscar departamento siempre hay dos modalidades: a través de una inmobiliaria o buscando dueños directo. Tradicionalmente, las inmobiliarias al cobrar comisión, más mes de adelanto, depósito y pedir garantía o seguro de caución. Esto representa una mayor cantidad de dinero para ingresar al alquiler.

Hay alternativas a buen precio en grupos de Facebook de dueños directos.

En este aspecto, le daría un punto a favor a los departamentos que son alquilados directamente por sus dueños. Sin embargo, últimamente los particulares están pidiendo montos similares de dinero para poder entrar. Por esta razón, entre los alquileres más baratos de un monoambiente en Buenos Aires, que se ubican entre los 300 mil pesos y los 500 mil, se deba requerir la suma de un millón doscientos mil y un millón y medio de pesos para entrar. Esto teniendo en cuenta el mes de adelanto, el mes de depósito y el seguro de caución si no se tiene garantía.

Debe recordarse, que cuando se habla de un alquiler de 300 mil, 500 mil o cualquier valor, se debe recordar sumarle las expensas, que tienen un valore extremadamente variable según la zona, el tipo de edificio y las prestaciones. En reiteradas ocasiones los precios de los departamentos son más bajos debido a que tienen expensas altas. Contando el alquiler y las expensas, alquilar un monoambiente está entre los 450 mil y 650 mil pesos.

Las paginas de búsqueda son Zonaprop, Mercado Libre, Argenprop y los ya citados grupos de Facebook. Puede haber algunas diferencias entre ellas, pero entre los alquileres más baratos, los precios son muy similares.

Si no se tiene garantía, tanto inmobiliarias como dueños directo suelen pedir un seguro de caución. Empresas como Finaer y Respaldar, ofrecen lo que se llama "seguro de caución". Es decir, se paga un monto de dinero para que una financiera responda en lugar de un garante.

En general, un seguro de caución tiene el valor equivalente de un alquiler y medio de la propiedad que se está alquilando. Este tipo de empresas ofrece planes de pagos en cuotas, lo que resulta un alivio a la hora de juntar el dinero.

En caso de una situación de emergencia, en la que no se cuente con el dinero para ingresar a un departamento, hay habitaciones en pensiones y hostels familiares en la Ciudad de Buenos Aires por valores que van desde los 250 mil pesos hasta los 350 mil. En este tipo de opciones, solo se paga el mes adelantado y no se pide ningún tipo de garantía. En las mismas páginas que se encuentra alquiler de departamentos, también hay usuarios ofreciendo habitaciones en lugares céntricos de la Capital Federal.