Paritarias bonaerenses: estatales y docentes aceptaron la oferta de Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof cumplió con la promesa hecha la semana pasada a los sindicatos que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense y a los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires, convocándolos a continuar la paritaria estatal bonaerense 2025 con una jugosa oferta bajo la manga. No solo porque está por encima de la inflación (igual el sueldo está lejos de recuperar lo perdido en los últimos 3 años por efecto de las devaluaciones y la inflación descontrolada), sino que los sindicalistas se fueron con la panza llena de la mesa paritaria porque desde el Ejecutivo reconocieron varias de sus demandas.

No es un dato menor que el cierre de la paritaria la hayan encabezado los ministros Walter Correa, de Trabajo; y su par de Economía, Pablo López. Una clara señal que, desde el fin de semana, en las conversaciones informales ya tenían el visto bueno de los gremialistas.

Todos los gremios participaron del cierre del primer trimestre del 2025 de la mesa paritaria estatal bonaerense.

Foto: Nicolas Braicovich

En concreto, el aumento es del 9% a pagar en dos tramos: el primero del 7% se efectivizará en marzo con los sueldos de febrero y el 2% restante lo cobraran en abril con los haberes de marzo. Cabe destacar que el aumento salarial impactará en el básico y alcanza a los jubilados de la provincia. Para calcular el incremento salarial del 9% a docentes y estatales, el Gobierno bonaerense toma como base el salario de enero 2025.

Además, acordaron, entre otros logros, un aumento del 10,4% de las asignaciones familiares; un incremento de $33.760 en la ayuda escolar; una suba salarial para auxiliares docentes (porteros, auxiliares y cocineros), para el primer trimestre, un punto por encima de lo acordado en la paritaria para el resto de los trabajadores estatales; una bonificación del 115% para profesionales universitarios; la promesa, en una próxima paritaria, de una bonificación similar a los trabajadores con estudios terciarios que ejercen su profesión en el estado; y la aceleración de las conversaciones por el pase a planta de más de tres mil becarios en salud.

También consiguieron el adelantamiento "excepcional" del pago del salario a los docentes para el 8 de marzo, debido al feriado de carnaval. Llevándose de la mesa paritaria el compromiso del Gobierno de activar en marzo, en caso de una escalada de precios, la clausula de monitoreo y la reapertura de la paritaria estatal los primeros días de abril.

Al término de la paritaria, el secretario General de ATE, Claudio Arévalo, afirmó: "Es muy importante que en este contexto en la provincia de Buenos Aires sigamos discutiendo salarios cuando a nivel nacional tenemos un gobierno neoliberal. Hay que resaltar la decisión del gobernador Axel Kicillof de abrir la discusión salarial, pese a las consecuencias que sufre por la quita que hizo Milei de los fondos a la provincia".

Por su parte Silvana Scali, vicepresidenta de la CICOP, al igual que el resto de los gremios, resaltó el esfuerzo de la provincia frente a la quita de recursos: "Sabemos que las arcas de la provincia vienen sufriendo en función de las transferencias que el Gobierno nacional no está realizando y una caída de la actividad muy importante que afecta la recaudación de impuestos".

"Mas allá de lo salarial, nosotros recibimos una oferta que contempla algo que es fundamental para el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que es el comienzo de un proceso de pases de becarios. En este momento hay más de 20 mil becarios y por el momento pasarían a planta quienes ingresaron al sistema hasta el 31 de diciembre del 2020. Es fundamental que adquieran estabilidad y todos los derechos que tenemos los profesionales de la salud", agregó.

En cuanto al Frente Gremial de Unidad Docente Bonaerense, si bien fueron los primeros en recibir la oferta y se fueron satisfechos por el ofrecimiento, los diferentes gremios docentes la pondrán a consideración de las bases por lo que responderán en los próximos días.

En declaraciones periodísticas, la secretaría Adjunta del SUTEBA, María Laura Torre, sostuvo: "Analizamos la propuesta en el marco de la situación de ajuste brutal que viven los docentes. Ya llevamos un año sin cobrar el Fondo de Incentivo Docente, que representaría en este momento unos $ 100.000 por cargo".

Mientras que, desde la FEB, el otro gremio mayoritario de la educación en la provincia de Buenos Aires, afirmaron a MDZ que "es una muy buena oferta, no solo porque permite recuperar los dos meses que no tuvimos aumento de sueldo (diciembre y enero) y está por encima de la inflación", aunque rápidamente aclararon: "Las bases van a decidir si aceptamos o no".

uD83DuDCE2 EL #FUDB RECEPCIONA PROPUESTA PARITARIA Y LA PONE A CONSIDERACIÓN DE SUS ÁMBITOS ORGÁNICOS



uD83DuDCCCNota completauD83DuDC47https://t.co/3R3TGYSOpm pic.twitter.com/o9cxa1ztuE — FEB (@LaFEB) February 10, 2025

A todo esto, el SUTEBA Multicolor, la facción disidente del gremio de Baradel, rechazó el aumento dado por el Gobierno bonaerense anunciando un paro por 24 horas y movilización que afectara el normal inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.