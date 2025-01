La razón por la que el 20% de los centennials no planea tener hijos

La consultora “Sentimientos Públicos” realizó una encuesta que reveló que el 20% de los centennials (de 18 a 29 años) que residen en la Ciudad de Buenos Aires no desea tener hijos. Entre las principales razones mencionadas se encuentran la incertidumbre económica y las ambiciones profesionales. Además, otro 15% expresó su preferencia por dedicar su tiempo a las mascotas en lugar de formar una familia.

Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de natalidad en la ciudad se redujo un 48% entre 2016 y 2024. De los encuestados, el 77% tiene hijos, aunque la satisfacción con la paternidad o maternidad varía según los grupos etarios y géneros. Entre los millennials (de 30 a 43 años), el nivel de satisfacción es menor en comparación con personas mayores de 43 años. Por su parte, las mujeres reportan un 10% menos de satisfacción con la experiencia de tener hijos en relación con los hombres.

Resultados ante la pregunta, que sentís con tener hijos.

Créditos: Encuesta Sentimientos Públicos

Entre las principales demandas de madres y padres al Estado, se piden mejores contenidos en las escuelas, un entorno barrial más seguro, acompañamiento en el uso de tecnologías y la integración de los niños más vulnerables. “A la hora de reflexionar sobre las infancias, entre los porteños hay un alto consenso de que el rol del Estado es fundamental”, analiza el director de “Sentimientos Públicos”, Hernán Vanoli.

“La experiencia de tener hijos parece ser menos gratificante en jóvenes y mujeres, según los resultados de esta encuesta. La precariedad económica, las incertidumbres laborales, la valoración de la compañía animal y la división de roles contribuyen a esta tendencia” agregó.

Para los encuestados, estos son los entornos ideales para los niños

Créditos: Encuesta Sentimientos Públicos.

En una división por sectores dentro de la ciudad, se determinó que en el norte se encuentran las personas que menos creen que tener hijos les mejoró la vida, las que más consideran que podrían reemplazarlos por un animal y las que más se arrepienten de no haber tenido hijos. Por otro lado, en el centro se observan tendencias similares a las del norte, como posponer ser padres por incertidumbre económica o carrera profesional, y son los que menos declaran no disfrutar de la experiencia. Por último, en el sur, menos del 1% declaró posponer la paternidad por incertidumbre económica o desarrollo profesional, el 4% se lamentó de no haber tenido hijos, son los que más declaran que tener hijos les mejoró la vida y también los que más aceptan que, en ocasiones, no lo disfrutan.

Esta encuesta refuerza las señales de un cambio cultural y económico que afecta directamente las decisiones reproductivas en la Ciudad, dejando planteada la necesidad de políticas públicas que atiendan los nuevos desafíos generacionales.