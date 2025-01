Fiebre amarilla: malestar por el colapso del único lugar donde colocan la vacuna en Mendoza

Brasil se impone como uno de los destinos turísticos más elegidos por los mendocinos durante esta temporada de verano debido al cambio favorable tras la devaluación del real brasileño. Sin embargo, quienes tengan planificado viajar durante las próximas semanas deberán tener en cuenta un requisito para disfrutar de unas vacaciones soñadas sin ningún tipo de complicaciones.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento pero puede prevenirse a través de la vacunación específica y el uso de repelentes. Si bien la vacuna no es obligatoria para ingresar a Brasil, los especialistas aconsejan la inoculación debido a que el 80% del territorio brasileño se encuentra con “recomendación de vacunación de la fiebre amarilla”, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El acceso a la vacuna es gratuito en distintos puntos del país y en Mendoza, la vacunación de la fiebre amarilla se realiza únicamente en Av. España 1425, 1er piso de Ciudad, donde funciona el vacunatorio que depende de Sanidad de Fronteras. "Se pueden vacunar aquellas personas que estén por viajar. Dependiendo de la zona y del país que visiten puede ser obligatoria la vacuna o recomendable si se trata de zonas endémicas", expresaron desde el organismo.

El único vacunatorio donde colocan la vacuna contra la fiebre amarilla se encuentra colapsado por estos días.

“Esta vacuna debe aplicarse 10 días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida”, se explica en el sitio de la cartera de salud.

Sin embargo, en los últimos ha crecido de forma considerable la cantidad de gente que se acerca a vacunarse, incluso sin turno. Al tratarse del único lugar de la provincia donde colocan la vacuna, se acercan personas de todos los departamentos. Actualmente se están vacunando entre 90 y 120 personas por día.

La odisea para recibir la vacuna

"Estamos desde las 9 de la mañana. Yo viajo el 17 de enero para Brasil. Nos anotaron en un cuadernito. Y bueno, ahora nos están diciendo a la 1 y media que ya no hay lugar para poder vacunarnos a nosotros. Somos un grupo familiar de 4, pero hay familiares que han venido en grupos de 10 personas que incluso las han abierto a 5 y 5 y hay gente que ya la vacunaron y otro que el grupo familiar ha quedado sin vacunar", contó una de las personas que aguardaba para recibir su vacuna.

"Yo me voy a Punta Cana, pero hago transbordo en Lima (Perú). Está dentro de los países de la OMS que exigen a los turistas tener la vacuna. He visto en video que en Perú nos pueden exigir, o sea, en el aeropuerto de Lima, por más que mi destino final sea Punta Cana. Entonces, para evitar esa situación, he venido con tiempo. Yo viajo a Santiago el 23", agregó otra de las personas que aguardaban para ser vacunadas.

"O agregan más lugares en donde la gente se pueda vacunar, o la provincia puede ayudar en esto para que, ya que hay tanta demanda de turistas a esos destinos, poner mayor cantidad de personal para que nos podamos vacunar. Entonces yo creo que es una cuestión de logística que hay que mejorar y que si estamos incentivando a que se muevan turistas argentinos hacia otros lugares, también hay que pensar que estamos en una época en donde deberían reforzar con más gente este vacunatorio. De hecho, están viajando gente de otras provincias a Mendoza para vacunarse", añadió otra de las personas consultadas.

Cómo pedir turno

Los turnos se reservan a través de la página de Argentina.gob.ar o de la aplicación Mi Argentina. La atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas y la colocación de la vacuna es totalmente gratuita y la inmunización con una única dosis de por vida. Se recomienda vacunarse como mínimo 10 días antes de viajar. Otro dato importante es que personas mayores de 60 años asistan con certificado de médico tratante donde se indique o no la colocación de la vacuna. Con la aplicación se otorga un Certificado de Vacunación Internacional válido para cualquier lugar del mundo

Contraindicaciones