Venezolanos se reunirán en la Plaza de Mayo en apoyo a Edmundo González: cuándo será la concentración

El presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia, debería asumir como jefe de Estado el próximo 10 de enero, tal como lo dicta la Constitución de 1999. Tras más de una década del régimen de Nicolás Maduro en el poder, los líderes opositores convocan a diferentes manifestaciones en apoyo a Urrutia durante la víspera.

María Corina Machado, líder opositora venezolana, llamó a los venezolanos residentes en Argentina a concentrarse en apoyo al presidente electo, un día antes del día de su juramentación. La exdiputada venezolana convocó a los venezolanos a congregarse el jueves 9 de enero en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), apoyó la decisión de Machado al expresar: "Este día quedará registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta y salió a las calles a hacer respetar la voluntad soberana expresada en las urnas electorales, que hizo ganador a Edmundo González con el 67% de los votos y abrió las puertas a la transición para el regreso de la democracia".

Edmundo González Urrutia obtuvo más del 65% de los votos en las elecciones del 28 de julio, de acuerdo con las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: EFE

Luego, la activista informó que la concentración en la Plaza de Mayo comenzará a las 17 horas del jueves 9 de enero. Para la manifestación, al igual que en Venezuela, pidió que los asistentes lleven puestas remeras amarillas, azules o rojas, colores de la bandera venezolana. Asimismo, se les pidió a las personas que realicen carteles con la frase del himno venezolano: "¡Gloria al Bravo Pueblo!".

En qué otras ciudades argentinas habrá concentraciones a favor de González Urrutia

- Mar del Plata: 18:00 horas en el Parque San Martín.

- Córdoba: 19:00 horas en Patio Olmos.

- Mendoza: 19:00 horas en la Peatonal Sarmiento con Av. San Martín.

- La Plata: 18:00 horas en la Municipalidad de La Plata.

- Santa Cruz: 17:00 horas en la Av. San Martín y Av. Kirchner de Río Gallegos.

- Rosario: 17:30 horas en el Mercado del Patio, Cafferata 729.

- Santa Fe: 18:30 horas en La Costanera (frente a las letras de Santa Fe).

- Neuquén: 18:00 horas en el Monumento San Martín.

"Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde, que vence el miedo y dice ya basta, pero también con la fuerza del mundo democrático que debe entender que la tiranía chavista es una amenaza no solo para los venezolanos, sino también para toda la región", concluyó Trotta.