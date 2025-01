Habló el intendente de La Paz sobre los destrozos que dejó el granizo: "En mi vida vi algo así"

Una gran tormenta de granizo azotó dos localidades de Mendoza este lunes por la tarde. En La Paz el daño fue mayor, con más de 100 árboles y postes de luz caídos por la fuerza de los vientos. Los destrozos por las precipitaciones de granizo terminaron afectando casas y vehículos.

La Paz amaneció este martes por la mañana con las luces cortadas y árboles arrancados de raíz. Fernando Ubieta, intendente de la localidad, confesó en MDZ Radio que "nunca en mi vida vi una tormenta de esta magnitud". Aparentemente el mayor daño se generó por las corrientes de viento, que soplaron con mucha fuerza "por 15 o 20 minutos y dejaron un centenar de árboles caídos".

Por suerte, "gracias a Dios no hubo heridos", aseguró Ubieta. "Aunque esperamos que la tormenta no se repita". Para hoy se han pronosticado tormentas aisladas a lo largo y ancho de toda la provincia, mientras que se esperan más precipitaciones de granizo en el sur provincial. "No creo que vayan a ser de esta magnitud. Fueron minutos de un viento que era increíble, no se podía creer".

Por otro lado, el intendente confirmó que "el 60% del departamento ya tiene luz. Están trabajando desde anoche tratando de reconectar la energía porque muchos árboles cayeron sobre las líneas de alta tensión y eso provocó que el departamento qudara sin luz durante un tiempo prolongado".

"Ha sido un año difícil y esperemos que este sea mejor", comentó. "Pero estamos trabajando en la municipalidad para hacerle frente a los momentos difíciles como tiene que ser". Algunas fotos de los destrozos que dejó la tormenta:

Una de las zonas más afectadas fue Real del Padre:

Acumulaciones de granizo en Transportes Anita, Real del Padre. Foto: gentileza