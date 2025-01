No maltratemos nuestro idioma: “Parentelas” que confunden

He aquí, algunos vocablos a los que en general y arbitrariamente llamo parientes o “parentelas”, no por pertenecer gramaticalmente a una familia de palabras, sino solo porque muchos de ellos están relacionados con un mismo tema, pudiendo o no estar en la categoría antónimos. También están aquellos que siendo de significado distinto, (no necesariamente antónimos ni pares opuestos), son parecidos en su grafía o sonido, (parónimos, homófonos) diferenciándose por sus prefijos o sufijos; a veces los sufijos son iguales y algunos son de grafía totalmente distinta. Por la causa que sea, no logramos fijar el significado correcto porque los confundimos; también es posible que se los haya aprendido mal o enseñados mal y quedaron grabados mal. Veamos…

¿Abreviación o abreviatura?

Las dos formas son correctas, pero:

Abreviación: es acción y efecto de abreviar (-ción); es el procedimiento de acortar.

Abreviatura, es la representación gráfica del acortamiento.

Apóstrofe y apóstrofo

Apóstrofe: es una invocación vehemente a una segunda persona. Insulto.

Apóstrofo: es signo ortográfico auxiliar, en forma de coma alta. Poco usado hoy > Pa´que vean.

¿Apoteósico y apoteótico?

El uso de estos vocablos, siempre crea duda. Según la RAE, los dos adjetivos son “pertenecientes a la apoteosis”. Por lo tanto, los dos son válidos.

Babor y estribor

Lados izquierdo y derecho respectivamente, de una embarcación (o cualquier transporte).

Babor: del holandés backboor; lado izquierdo del barco mirando hacia la proa.

Estribor: proviene del holandés stierboor, de stier, timón y boor, borda; literalmente, “borda del timón”; en los antiguos barcos, el timón estaba situado en la popa y a la derecha.

Banda y fanfarria

Banda: está constituida por instrumentos de metal, madera y percusión.

Fanfarria: está constituida por instrumentos de metal y percusión. Puede ser montada o no. Suele creerse erróneamente, que la diferencia está en que la fanfarria es montada.

Ejemplo clásico: nuestra prestigiosa fanfarria Alto Perú, del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Camello y dromedario:

Ambos pertenecen a la familia Camelidae, [Camelide].

Camello o camello bactriano: posee dos jibas adiposas (grasa). Bactriano, deriva de Bactria, antiguo nombre histórico de Asia Central, de donde es originario.

Dromedario: posee una jiba adiposa; se lo conoce por su etimología, como camello corredor (dromedarius en latín y este del griego dromos: correr).

Catedral y basílica

Una catedral es un templo cristiano, donde tiene sede o asiento (cátedra) el obispo, siendo así la iglesia principal de cada diócesis o iglesia particular. La sede o cátedra episcopal es el lugar desde donde cada obispo preside y guía a su grey.

Una basílica es una iglesia titulada de esa manera, por prerrogativa del Sumo Pontífice. Proviene del gr. Basilikos > “Perteneciente al rey, al Estado”; de basiléus > rey. Así, en sentido litúrgico, son basílicas todas aquellas iglesias que, por su importancia, por sus circunstancias históricas, o por asuntos de cierto relieve, obtengan ese privilegio papal.

Cenotafio y túmulo

Cenotafio: monumento funerario en el que NO está enterrada la persona o personaje a la que se dedica (del gr. cenotaphium: “sepulcro vacío”). [Para evitar la confusión con “túmulo” asocie el no de la definición, con la sílaba no de cenotafio].

Túmulo: monumento que [SÍ] sirve de enterramiento (al igual que el panteón, mausoleo y sepulcro).

En cualquiera de los dos casos la RAE, debiera hacer extensivas las definiciones, a animales ya que no lo contempla en su definición; p. ej.: Aquí yacen los caballos que dieron gloria al hipismo argentino o En reconocimiento a los perros rescatistas, etcétera.

Extinto y extinguido

Ambas formas pueden ser válidas.

Extinto: solo se emplea como adjetivo: ej.: animal extinto, especie extinta (también animal extinguido, especie extinguida).

Extinguido: Es el participio del verbo extinguir. es la única forma válida. Ej.: Se han extinguido varias especies de animales.

