La pizza Maradona: el plato que fue bendecido en Nápoles por “El 10”

Nació de la misma pasión por el fútbol y por la gastronomía, una fusión única que se dio en épocas en el que Diego Armando Maradona se convirtió en el ídolo máximo de todo Nápoles.

Carlo Maseiantonio, fanático incondicional del Napoli y admirador de Maradona, dedicó años a perfeccionar una pizza que pudiera capturar la esencia de “El Diez”. Y lo logró.

Se trata de una creación única, que emula la magia del Diego con la pelota en el campo de juego. Su nombre es “Pizza Maradona” y es un manjar digno del D10s.

Esta singular propuesta nació de las manos expertas de este cheff napolitano que conoció a Maradona en Nápoles de muy joven. Fue allí donde recibió la bendición del astro argentino de este plato que lleva su nombre y que prepara hasta el día de hoy.

Carlo junto al cuadro que le autografió Diego Maradona. Foto: Luis Tórtolo

Años más tarde, junto a su familia, Carlo llegó a Argentina y se instaló con un restaurante en San Isidro llamado “Maldito tano” que ahora está a cargo de uno de sus hijos. Pero hace poco menos de un año llegó a Villa Carlos Paz en busca de paz y de hacer lo que más le gusta: cocinar con los sabores más auténticos y ofrecer a sus comensales experiencias gastronómicas únicas.

La bendición

Cuenta que, cuando tenía 19 años, mientras trabajaba en una pizzería de Nápoles, tuvo el privilegio de conocer al “Pelusa”. “El me pidió que le presentara esa pizza rectangular. Me dijo: ´traéme esa pizza que quiero probarla´. Y ahí nomás me dijo luego que tenía su bendición”, contó Caro en una entrevista que brindó a MDZ.

Y ante esta cronista mostró el paso a paso: cómo, con ingredientes cuidadosamente seleccionados, arma este plato que se convirtió en un clásico en su restaurante y, por supuesto, uno de los más requeridos.

Con un bollo de masa madre que estira en forma rectangular con sus propias manos, el cheff esparce una salsa de tomate casera y comenta: "No tenemos tomates San Marzano acá, pero usamos los mendocinos, que son los mejores". Luego, distribuye queso muzzarella (“poco, no mucho”, detalla) y champiñones (“Acá no hay portobellos, pero así le gustaba al Diego”, revela). Con una lluvia de queso parmesano y un chorro de aceite de oliva, pasa a introducir la pizza a un horno que mantiene a temperatura muy alta. Allí permanecerá por un minuto y medio, antes de comenzar con la segunda etapa de su preparación. El restaurante de Carlo, "Maldito tano", es casi un santuario a Diego Maradona.

De la pala, la pizza va directo al plato donde la corta en seis porciones con golpes secos del cuchillo que hacen crujir la masa anticipando lo que será un deleite a la vista y al paladar.

Y entonces llega la explicación sobre su “decoración”. Primero, esparce rúcula que cortó de su huerta y que representa el césped verde de un estadio de fútbol. Luego, el queso parmesano, marcando las líneas que dividen el campo de juego. Tomates Cherry representan a los futbolistas de cada equipo. Por un lado, los de la Juventus (“Todos juntos y asustados por la presencia de Maradona”), del otro los del Nápoli, distribuidos en sus posiciones (“Como debe ser”).

Con 250 gramos de jamón crudo, el “tano” termina su creación delineando el icónico número “diez” de la camiseta de Maradona y rocía la pizza con otro generoso baño de aceite de oliva de máxima calidad.

“Aquí tienen, el verdadero ´orgasmo gastronómico´”, anuncia el “Tano” presentando con su brazo tatuado con la imagen del Diego, su famosa “Pizza Maradona”. El icónico "10" del Diego hecho con jamón crudo decora la Pizza Maradona. Foto: Luis Tórtolo

Un santuario maradoniano

En 2019, los Maseiantonio eligieron Argentina como su nueva casa. "Llegamos aquí por Diego", supo contar en su momento Kevin, hijo de Carlo, quien también heredó el amor por la cocina y el fútbol y está a cargo del restaurante en San Isidro. Como la sucursal de Villa Carlos Paz, ambos locales se convirtieron en santuarios del astro argentino.

Llevaba un tiempo la familia con el local cuando un día recibió la visita del propio “Diez”. “Yo lo llamé y una noche me tocó la puerta del local. Cuando lo ví, lo abracé, eché a todo el mundo, porque soy así de personaje, para que estuviésemos solos con él. Fue entonces cuando vio el cuadro que tenía con su retrato y me dijo: ´Traeme esa mierda, que te la firmo´”, cuenta Carlo con los ojos vidriosos por la emoción a MDZ.

La pizza Maradona no solo es un tributo, sino también una experiencia gastronómica que captura la pasión del hincha futbolero y la cocina italiana, con el condimento de tener bendición del propio Diego Armando Maradona.

Mirá la entrevista a Carlo con el paso a paso de la Pizza Maradona: