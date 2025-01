Un nene pidió un cumpleaños con una temática extraña y se robó el corazón de todos

Un hecho increíble se llevó todas las miradas en redes sociales y se hizo viral cuando una usuaria decidió compartir imágenes de la torta de cumpleaños de un niño. Se trata de Atlas, un pequeño de 5 años que, para la temática de su festejo, pidió algo muy poco usual y conquistó las redes.

Al momento de pensar en los ídolos de los más pequeños para planear su cumpleaños, instantáneamente podemos imaginar algún superhéroe o princesa. Sin embargo, este particular niño pidió que su festejo tuviera como temática su electrodoméstico favorito: el lavarropas.

La usuaria de X (ex Twitter) @FlaCebs compartió la imagen de la torta de cumpleaños en forma de lavarropas blanco y negro, con la descripción: "El hijito de unos amigos está OBSESIONADO con los lavarropas, así que su mamá le hizo esta torta para su cumple. ¡Me morí de amoooor y él estaba tan feliz!".

En los comentarios, Flavia contó más sobre la historia de este particular niño. Se trata del hijo de unos amigos que viven en Suecia. Con respecto al nombre que se puede leer en la torta, "Atlas", explicó que es un nombre de origen griego, ya que su padre es de este país europeo.

El hijito de unos amigos está OBSESIONADO con los lavarropas así que su mamá le hizo esta torta para su cumple uD83EuDEF6uD83CuDFFBuD83DuDE06 me morí de amoooor y él estaba tan felizzzz pic.twitter.com/v2mxWJ108T — Flavia (@FlaCebs) January 26, 2025

Por supuesto, la publicación hizo que cientos de personas compartieran la ternura del momento y también sus propias experiencias similares. "El mío (2 años) tiene obsesión con la aspiradora, ¿cómo no se me ocurrió la torta? Jaja", comentó un usuario. Otro agregó: "En un viaje estuve como diez minutos admirando un lavarropas en una vidriera, asombrado de tanta belleza. Me encanta lavar ropa. Sin dudas, mi electrodoméstico favorito".