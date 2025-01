Vecinos rescataron a una bebé lanzada desde un balcón para salvarla del fuego

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en Parque Chacabuco, en un edificio de ocho pisos ubicado en la calle Francisco Bilbao al 1300. El incendio comenzó en el segundo piso, donde se encontraba la bebé junto a sus padres y otras 18 personas más. Los mismos debieron arrojar a la pequeña para salvarla del fuego mientras que los vecinos esperaban debajo con una frazada para salvarla.

"Yo los escuché acá, salpicaban chispas. Dejaron caer a la bebé porque era fuerte el incendio, el humo, el fuego, las chispas, la explosión de vidrios", declaró una de las vecinas testigos del hecho.

En el momento del incendio la familia pudo escapar del departamento y se dirigieron a una terraza lindera para protegerse del fuego. El padre de la bebé pudo evacuar por cuenta propia mientras que la madre bajó con la ayuda de una escalera extensible.

La familia fue trasladada al Hospital Piñeyro según confirmaron desde SAME. En el lugar intervinieron Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía y once unidades del SAME, que asistieron a los damnificados. Los rescatistas forzaron una puerta blindada para acceder al departamento y poder sofocar el fuego.

El resto de los vecinos del inmueble pudieron evacuar por cuenta propia. El fuego afectó la estructura del departamento, dañando dormitorios y un baño debido a la exposición al calor y por el momento se desconoce la razón del inicio del incendio.