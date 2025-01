Accidente aéreo en Estados Unidos: "La falta de comunicación podría ser un factor clave"

Un accidente aéreo sin precedentes en Estados Unidos sacudió Washington, cuando un avión de American Airlines con 60 pasajeros fue embestido por un helicóptero militar Black Hawk. El politólogo y consultor en seguridad ciudadana internacional, Juan Belikow, dijo en MDZ Radio 105.5 FM que hay pocas esperanzas de supervivientes.

Belikow explicó que el aeropuerto Ronald Reagan es particularmente complejo debido a su ubicación cercana al Pentágono y otras áreas de alta seguridad. “El acceso al aeropuerto es estrictamente por sobre el río. Los helicópteros de la policía y del ejército suelen volar a baja altura sobre el agua para no interceptar otras aeronaves, pero el avión, al prepararse para aterrizar, descendió a 35 metros de altura, lo que equivale a caer 10 pisos aproximadamente”, detalló.

La tragedia ocurrió cuando el helicóptero impactó la cola del avión. Según Belikow, “los aviones comerciales tienen transponders para evitar colisiones, pero los helicópteros militares no siempre los llevan encendidos. Aparentemente, la torre de control le preguntó al piloto del helicóptero si veía al avión, pero no recibió respuesta. La falta de comunicación podría ser un factor clave”.

El impacto fue brutal, lo que provocó la explosión del avión debido al combustible en sus alas. “El avión se precipitó al agua en medio de temperaturas extremadamente bajas tras una tormenta de nieve, reduciendo prácticamente a cero las probabilidades de supervivencia”, afirmó Belikow, quien agregó que sólo se han recuperado la mitad de los cuerpos hasta ahora.

La oscuridad de la noche complicó aún más las tareas de rescate. “Más de 300 hombres trabajan en el lugar, pero el acceso es muy complejo”, señaló el analista, quien también destacó que no se recuerdan antecedentes de choques similares entre aviones y helicópteros en esta región.

Aunque Belikow descartó en principio la hipótesis de un atentado, no descartó completamente esta posibilidad: “Siempre existe esa opción, aunque las circunstancias no la hacen altamente probable. La investigación lo determinará, aunque no sabemos si realmente sabremos todo lo ocurrido. En algunas circunstancias lo hubieran dicho, en otras no y con la administración Trump estamos en una situación aún más dudosa".

La tragedia generó conmoción nacional y abrirá interrogantes sobre la seguridad en uno de los aeropuertos más sensibles del país.