Abogado de la familia de Loan: "Laudelina es quien coordina las cosas"

Ya son más de siete meses sin noticias del paradero de Loan Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024, cuando en un almuerzo en casa de su abuela se esfumó. Las miradas del país se posaron sobre 9 de Julio, un pequeño poblado de Corrientes, pero particularmente en una foto que es el retrato de las víctimas y los victimarios.

Aunque el caso parecía haber entrado en callejón sin salida, el doctor Juan Pablo Gallego, abogado de los padres de Loan Peña, explicó a MDZ la situación actual de la causa, la investigación que llevó a cabo desde su desembarco en el caso y qué habría pasado con el niño.

- Loan Peña desapareció hace más de siete meses y parece que la causa quedó ahí.

- La verdad es que me tocó entrar en un momento casi imposible para entrar como un abogado. Después de 100 días en que el caso estalló nacionalmente, pero no tuvo ningún ningún avance procesal. Se tejían hipótesis, se decían cosas y la sociedad estaba muy conmovida, pero todo en la nada. Yo la verdad es que tomé el desafío porque vi a dos papás desesperados, desamparados y hoy, a tres meses distancia, estoy contento, estoy orgulloso, estoy satisfecho. La pregunta sigue siendo: "¿Dónde está Loan?". Eso es lo que todos queremos, pero judicialmente se salió de un vacío absoluto. Yo no he visto otro caso en que cada persona tenga una hipótesis e incluso la defienda de una manera casi apasionada. "Yo digo que es trata de personas", "yo digo que es narcotráfico", "yo digo que es tal", pero eso no tenía su sostén en el expediente y lo que pasó es que en esos primeros 100 días se fue diluyendo esa foto de un almuerzo. Yo lo dije los primeros días que a mí me tocó: "Hoy es una foto donde tenías ocho o nueve personas. Estaba Loan, otros cuatro chiquitos en un almuerzo y un chico que desaparece". Es muy raro y muy raro que digamos que esa desaparición se efectiviza si no hay alguno de esos que está en el juego de que desaparezca. Entonces este lo que me propuse es volver volver a la zona cero, por decir vamos a investigar el caso concreto. Volviendo a la zona cero tuve la satisfacción de rearmar la escena. Hoy, incluso habiendo trabajado en enero muy fuertemente, el juzgado también la jueza, una jueza que fue muy cuestionada también, hubo denuncias y la verdad que ha mostrado esto, una fortaleza y un empeño en buscar la verdad.

- ¿Cree que posible que esté vivo Loan?

- Es bastante complicado el transcurso de tanto tiempo y a la vez sospechas e indicios que fueron surgiendo a la luz de que al principio se hizo todo mal, pero viendo lo que se hizo mal, uno saca determinadas conclusiones. Fíjate una cosa, hoy yo miro cuando dicen "se perdió" y luego "vamos a buscarlo". Cuando uno analiza el comportamiento de las personas que supuestamente lo buscaban, ¿qué pasa? Laudelina Peña no lo buscaba. ¿Y qué hacía? Se comunicaba con la señora Victoria Caillava para ver cuando volvían. Será para ver cuando volvían con Loan. Entonces sería que la desaparición no iba a ser una desaparición larga, iba a ser una desaparición de unas horas. Y algo pasó. La cuestión es que, nunca vuelven a participar de esta búsqueda activa inicial. Sí, lo hacen horas después. Y este hombre, Pérez, habla de que se había ido a ver a River en un horario polémico donde se ve que había corte de luz en 9 de Julio, lo cual genera una dificultad para ver ese partido. A la vez, Pérez vuelve bañado y cambiado. Y la otra persona que tenemos determinado que desaparece de la escena durante la búsqueda es Ramírez. Este que es una de las personas que llega Naranjal y que entendemos que es quien lo entrega. Yo creo que Laudelina Peña dijo tantas mentiras que encontró el botín que no lo encontró, que vio un accidente, que no lo vio. Yo estoy convencido que Laudelina es quien coordina las cosas con Pérez y Caillava. Yo creo que Laudelina está haciendo una lectura fina. Ella participa de esa escena en la cual Pérez y Caillava se van con Loan, lo cual no significa que el hecho haya sido como ella intentó relatarlo, un accidente que la verdad que yo estuve en el lugar y me pareció casi fácticamente imposible que en esa curvita este no lo hubieran visto. Lo cual no quita, insisto, cuando a veces la gente miente, construye con parte de mentira y parte de verdad. Entonces yo creo que Laudelina sí los ve partir con Loan, que probablemente es Ramírez quien entrega Loan.

- ¿Loan fue elegido al azar de los chicos que estaban en esa reunión?

- Yo creo que tuvo la desgracia de ser elegido a última hora, porque también demostramos que hubo una reunión previa cuatro días antes entre las mismas personas y en el mismo lugar. Y todo indica que era para planificar un delito vinculado a un niño. Creo que inicialmente este se dirigía a otro de los niños, pero desgraciadamente aparece Loan con el papá, creo que absolutamente fuera de toda sospecha. Yo la verdad que escuché y vi tantas cosas que cuando me llamaron los papás de Loan tomé mis recaudos. Yo los voy a atender quiero hablar con ellos a solas y descubrí dos personas que realmente están desesperadas. José, desesperado también con la culpa propia de haber caído en una trampa, y María, una mamá desesperada que al día de hoy espera por su hijo.

- ¿Y la abuela Catalina que lugar ocupa porque es la que recibía toda esta gente?

- Con toda honestidad te hablo. Yo la veía en televisión y no me caía bien, me parecía una una persona oscura y de hecho a mí como abogado me corresponde desconfiar. Entonces, cuando concurro al lugar fui hasta cauteloso. Creo, reconozco prácticamente no verla saludado o verla solo de lejos. Decidí tener distancia. Ahora en mi reconstrucción general del hecho no le encuentro participación. Creo que sí. Digamos, acá vos tenés en un pueblo chico de de estas características tenías un militar, un tipo importante ligado al poder, y la posible futura intendenta; y la abuela Catalina es una persona que se ve que tiene una cierta ascendencia sobre vecinos, etcétera y que podría ser una potencial beneficiaria de cuestiones de la política. Creo que había cosas como que hay gente que vive en condiciones muy humildes, extremadamente humildes, en lugar este con piso de tierra. Por ejemplo, creo que hace poco tiempo, Victoria Caillava le había generado la posibilidad de tener agua. Entonces me parece más este tipo de cosas. Por eso es que Laudelina Peña es una de las que manejaba sus teléfonos. Yo creo que en algún caso, a propósito, alguno de estos teléfonos antiguos eran usados con esa característica porque son teléfonos más difíciles de rastrear. Claro, con mucha menos funcionalidad y con menos capacidad de que algo malo quede registrado en la nube, con lo cual yo te puedo llamar para este tramar alguna cosa y lo único que queda quizás es que yo te llamé y vos digas: "No. Me llamó para saludarme".

- Antes hablabas de un delito vinculado con niños. Corrientes tiene en su historial un caso tremendo como es el de Ramoncito, que fue asesinado en una misa negra, también por un grupo muy diverso de gente. ¿Hay posibilidad de que Loan haya corrido la misma suerte?

- Mira, como te decía, yo me puse a ver cada detalle, aunque pareciera algo de los primeros días, Hay un detalle que viene a cuenta de tu pregunta. Si vamos a esas primeras horas, pasó algo muy raro que mientras buscaban, el comisario Maciel agarra uno de los involucrados que es Benítez, el marido de la Adelina, y le revisa el miembro viril. Entonces, si lo miramos desde alguna lógica, tenemos que entender que la Policía correntina sospechaba de un posible abuso sexual, sea de Benítez o sea de otro. Hoy yo digo Benítez era un lumpen, sabía y evidentemente esa revisión no llegó a nada. Si no hubo otra revisión, quizás se quiso proteger a otra persona. ¿Digo no se revisó a Pérez, por ejemplo, no? Entonces acá hay que atar, hay que unir para llegar a la solución. Yo creo que parte de esto puede ser parte de un episodio vinculado al tema que vos traes a colación y, por eso, yo me he nutrido muchísimo de todo, de la pésima instrucción inicial, del gran trabajo de muchos periodistas y ahora uniendo. Entrecruzamiento fue muy difícil también para la jueza. No se entregaban los teléfonos, no se entregaban las pericias. Este un momento uno decía esto se va a descubrir porque hay drones, porque hay helicópteros, porque está claro, pero es un despelote. Era todo cuentapropismo. La imagen era espectacular, parecía las Torres Gemelas que venían, helicópteros, aviones, drones, centenares de personas. ¿Pero quién dirigía qué? ¿A quién buscaban? ¿Era trata de personas, tráfico de armas, lo habían vendido, lo habían cruzado en un barco? Entonces cada quien hacía su su cosa. Insisto, yo no voy a estar tranquilo hasta que no demos con Loan y que la familia tenga paz. Pero siento que en este poco tiempo, con un perfil mucho más bajo, con muchas menos personas, con mucho menos personal de seguridad afectado, hay un grupo compacto con una jueza a la cabeza buscando a Loan, esclareciendo la verdad y llevando esto a un juicio oral, y esto creo que sí es positivo para la sociedad.

