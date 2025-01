Medicamentos gratuitos para jubilados de PAMI: los requisitos para acceder en febrero 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) introdujo en enero de 2025 nuevas modificaciones en su esquema de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados. A pesar de los ajustes, el beneficio sigue disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos, priorizando la cobertura de enfermedades graves o crónicas. Esta medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para los afiliados que más lo necesitan.

Entre los criterios para acceder a la cobertura total, se exige que los solicitantes no posean bienes de lujo, como embarcaciones o aeronaves, ni vehículos con menos de diez años de antigüedad. Además, deben demostrar ingresos netos inferiores a 1,5 millones de pesos, no contar con afiliación a medicina prepaga y no ser propietarios de más de un inmueble. También se requiere no tener activos societarios que evidencien solvencia económica.

La documentación necesaria incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación al PAMI y una receta electrónica emitida por el médico tratante. Para casos específicos, puede ser requerida una declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos o un formulario especial firmado por el profesional médico si se solicitan más de cuatro medicamentos.

Los medicamentos con cobertura completa están limitados a cinco por mes y se dirigen exclusivamente a tratamientos relacionados con enfermedades graves como cardiovasculares, oncológicas, diabetes, HIV, trasplantes y hepatitis, entre otras. PAMI eliminó recientemente 44 medicamentos del listado de cobertura gratuita, incluyendo ciertos antibióticos, analgésicos y tratamientos específicos como la Ivermectina y el Metotrexato. Estos fármacos ahora se ofrecen con descuentos, aunque ya no son gratuitos.

Para quienes enfrentan dificultades económicas adicionales, el programa permite solicitar un subsidio por razones sociales. Este beneficio requiere presentar documentación que acredite la situación financiera del solicitante. Así, el PAMI asegura que los recursos disponibles se destinen a los afiliados que realmente lo necesitan.

Aunque estas modificaciones han reducido el alcance de la cobertura gratuita, el programa sigue enfocado en garantizar tratamientos esenciales para enfermedades crónicas. Este enfoque prioriza la salud y el bienestar de los jubilados y pensionados, ajustando los recursos a las necesidades más apremiantes de la población afiliada.