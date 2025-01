"Nos involucramos de una manera artística": las anécdotas y consejos de un tatuador profesional

Los tatuajes son piezas artísticas que quedan para siempre en el lienzo de nuestra piel. Sebastián Nievas, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, explicó en profundidad qué significa dedicarse al arte de tatuar. "Es una profesión, algo de lo que vivimos. Nos involucramos de una manera artística, todo el tiempo estamos buscando mejorar, entregar un producto que sea original y bueno".

Para Sebastián, el objetivo principal es orientar al cliente y entregarle un trabajo único: "Nos hace sentir bien porque nos involucramos, entendemos que crecemos, que es un trabajo que te hace sentirte satisfecho con el crecimiento personal y artístico".

Alguien se llevó a Haku. Hermosos detalles.

Sebastián, nacido en Lavalle, destacó que su acercamiento al tatuaje fue una consecuencia natural de su relación con el arte desde muy joven. "Toda la vida tuve una relación muy cercana con el arte, siempre dibujé, siempre pinté", relató. Sin embargo, el salto al tatuaje como profesión ocurrió tras el consejo de amigos y la capacitación formal en bioseguridad y técnica. "Me acerqué a una escuela con Diego Aranda y César Carrizo, quienes entendieron que tenía buena mano. Empecé a trabajar en el estudio Moon poco tiempo después, lo que me dio mucha práctica".

Un camino marcado por significados y anécdotas

Nievas recuerda con claridad sus primeros pasos en el tatuaje: "El primer tatuaje que hice me lo hice a mí mismo. Es un hacha que encontré en Internet; no está bien hecho, pero representa mucho por lo que significa. El segundo tatuaje se lo hice a mi hermano para rendir en la escuela, y al día de hoy está muy bien". A partir de esa experiencia, su carrera comenzó a tomar forma, consolidándose como tatuador profesional.

sebastian__art

Respecto a los significados detrás de los tatuajes, Sebastián reflexionó sobre cómo estos pueden cambiar con el tiempo. "Lo que hoy significa para vos puede cambiar el año que viene. Por eso para mí es mejor pensarlo como tu historia. Lo que elegiste en ese momento era lo que eras. Hay que bancar eso porque el pasado no se modifica".

Nievas también compartió algunas anécdotas insólitas de su trayectoria, como las consultas para tatuajes en zonas íntimas o historias únicas como la de una mujer que se tatuó el nombre y el número de documento de su pareja. "Siempre hay que asesorar al cliente. Si algo no va, lo hablás. Pero pasa mucho con nombres de parejas, he tatuado muchos, incluso el mismo nombre en diferentes personas", señaló con humor.

El estilo y el desafío de perfeccionarse

Un Black and Grey de lujo.

Cuando se le consultó sobre su estilo preferido, Sebastián no dudó: "Black and grey, el trabajo de sombras con negros diluidos, grises, blancos, luces y contraste. Esos trabajos me gustan mucho. También quiero trabajar más los rostros, hay que perfeccionarse". Este enfoque refleja su búsqueda constante de evolución artística y profesional, que define su trayectoria en el arte de tatuar.

Si te quedaste con ganas de saber más, escuchá la entrevista completa: