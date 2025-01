Sequía, calor y la mano del hombre: el fuego también avanza en el norte

Se está atravesando la temporada de alta peligrosidad de incendios forestales en la Mesopotamia, y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego ya debió desplegar cuatro medios aéreos para combatir las llamas en Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

La sequía complica el panorama en Corrientes y los brigadistas lamentan que la irresponsabilidad del hombre empeora más las cosas. En esa provincia las zonas más afectadas son Mocoretá, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros. Sin embargo, el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni aclaró que "no deja de ser complicado en todo el territorio, es decir, que las quemas principales fueron en esos territorios y obviamente que también parte de un sector de Perugorría y Mercedes".

Ante los esfuerzos de los brigadistas, Bertoni no disimuló su indignación: "Es la mano del hombre la que ocasiona los incendios, porque hasta el momento nosotros no hemos tenido quemas ocasionadas naturales o mecánicas. Esto se debe a que la gente no entiende que está prohibida todo tipo de quemas en el territorio".

En Entre Ríos se activaron varios focos de incendios en la zona de Gualeguay según informaron los bomberos voluntarios de la ciudad. El más complejo en la zona del Aeroclub ubicado en en el kilómetro 210 de la Ruta 11. La provincia recibió un avión hidrante AT 8T, el cual quedó alojado en el aeroclub de Concordia.

En Misiones la situación es alarmante: el gobierno provincial detalló que hay seis departamentos con un índice de peligro "extremo" y otros once "muy alto" debido a las altas temperaturas y la falta de lluvia. Al igual que en Corrientes, el director de Bomberos Jorge Aníbal Sommariva afirmó que la mano del hombre está en casi la totalidad de los incendios, de manera intencional o accidental. La provincia está bajo emergencia ígnea por 180 días.