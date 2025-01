El laberinto de las parejas: ¿cómo relacionarse en tiempos de algoritmos?

Relacionarse hoy en día puede ser una tarea compleja, si bien las opciones para conectarse son numerosas debido a la existencia de redes sociales y aplicaciones de citas, construir un vínculo y hablar de sexualidad es cada vez más difícil. La hipercomunicación y sobreexposición de la intimidad hacen que desaparezca la curiosidad por el otro. Esa sensación que motiva a querer saber más sobre la persona objeto del deseo es casi imperceptible porque está todo dicho y visto, pero ¿es realmente así? o solo vemos lo que otros quieren mostrar mientras lo real y tangible queda guardado bajo siete llaves.

"Me separé hace dos años y sigo un poco perdido, es un mundo totalmente distinto al de hace 10 años cuando conocí a mi ex pareja. Bajé Tinder y Bumble, salí con algunas personas pero me di cuenta que quiero conexiones más profundas. Me muevo en el mismo ambiente y me cuesta conocer gente por fuera de ese ámbito", contó Sebastián, un enólogo de 41 años.

Los códigos fueron cambiando con el transcurso de los años y la aparición de las redes sociales y aplicaciones de citas como Tinder y Bumble impactaron de forma directa en la forma de vincularnos con un otro pero nada de eso es suficiente. De los otros vemos a través de un filtro, no solo de lo que los otros muestran sino de lo que percibimos e idealizamos.

Quienes pusieron fin a una relación de pareja y vuelven al ruedo, se encuentran con un abanico de posibilidades tan amplio pero tan impersonal que termina siendo contraproducente para los fines para los cuales fueron creadas pero también las nuevas generaciones que comienzan a adentrarse en el complejo mundo de los lazos afectivos, se encuentran en un laberinto guiado por los algoritmos.

Tinder es una de las aplicaciones de citas más utilizadas

"Estoy cansada de lidiar con hombres que al principio muestran ganas de comenzar una relación y después huyen de las cosas básicas del compromiso. Disfrutan de los beneficios pero no están dispuestos a negociar las condiciones de una relación", expresó Natalia (38 años).

El amor en tiempos de algoritmos

Los algoritmos son muy potentes y gracias a su eficiencia pueden encontrar personas con bastante afinidad. "Si siempre le das like a las personas rubias, probablemente te presente principalmente personas con esas características pero también son capaces de analizar las fotos que compartís interpretando qué tipo de relación buscás. No es lo mismo poner una foto con hijos que en un contexto de fiesta", explicó Rodolfo Giro, director de innovación de Interbrain, empresa dedicada a hacer algoritmos de inteligencia artificial.

La tecnología puede hacer maravillas en términos de la capacidad que hoy tienen los algoritmos de entender los comportamientos del usuario en base al uso del celular. "Hay un principio de localidad que usan mucho las aplicaciones de citas. Generalmente uno frecuenta una determinada zona donde probablemente haya un perfil socioeconómico compatible. Entonces, ese es uno de los principales vectores de análisis de los algoritmos de citas en particular. Otro factor que analiza muy profundo es el tema de la edad ", explicó el especialista.

Otro aspecto a tener en cuenta es la monetización de las plataformas ya que algunas interacciones son posibles si el usuario realiza un aporte económico. "No necesariamente quien te salga es la persona ideal para vos, por ahí es la persona que saben que a vos te va a gustar y que le vas a dar el like pero que en realidad no esperan que vos tengas un match con esa persona, sino que esperan que por efecto de esa persona vos pagues para seguir usando la plataforma a partir de un servicio premium", manifestó Giro y agregó: "Conozco mucha gente que se ha conocido en las plataformas y ha tenido relaciones estables, incluso algunos que se han casado. No es que la plataforma no pueda encontrar el amor de tu vida, pero en general, entiendo que la plataforma en el aspiracional no quiere que encuentres el amor de tu vida porque dejas de usar la plataforma. Entonces te busca personas compatibles pero es una visión subjetiva. No puedo asegurar eso ni del punto de vista técnico ni del punto de vista de usuario. Lo cierto es que te genera cierta dependencia porque estás pendiente de los likes, si hubo un match... eso genera una ansiedad y dependencia que se puede volver adictiva".

"Viajo mucho y eso me ha permitido conocer mucha gente en otros lugares. Sin embargo, tengo que reconocer que las relaciones que tuve a través de la plataforma, si bien algunas fueron buenas y hay algunas personas con las que aún mantengo algún contacto, en general no han sido novias que han perdurado en el tiempo", contó Marcelo, un usuario de Tinder.

"Me divorcié más o menos a los 39 años, tengo 52 y para que tengas una idea, he salido más en estos últimos 10 años que en toda mi vida previa de casado pero las novias que he tenido, las conocí a la antigua a través de algún amigo. Siempre fueron personas que me presentaron y fueron relaciones más perdurables o un poco más, no sé cómo llamarlas más orgánicas que las generadas a partir de la plataforma", expresó Pablo.