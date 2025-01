Así se vivió el incendio de la Colonia Suiza que causó revuelo en Luján de Cuyo

Este miércoles, un incendio sorprendió a los vecinos de la Colonia Suiza, de Luján de Cuyo, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Panamericana 82. Las llamas se iniciaron en un campo inculto, y aunque inicialmente se pensó que se trataba de una quema de basura, la situación empeoró rápidamente y desató la alarma en la comunidad.

Una de las testigos del suceso, que se encontraba en la cafetería "Entre Dos", relató su experiencia a MDZ: "No sabíamos qué estaba pasando. Pensamos que quizás estaban quemando basura, algo que suele ocurrir en la zona", comentó. Entonces la situación cambió rápidamente cuando las llamas comenzaron a expandirse. "Empezamos a ver que se propagaban muy rápido, y vimos a un hombre caminando al lado del fuego. Pensamos que quizá él había sido el que lo provocó", agregó la testigo.

Así se propagaba el incendio:

Aunque no pudieron ver con claridad debido a la gran cantidad de humo, la presencia del hombre cerca del fuego generó inquietud en los testigos: "No sabíamos qué pasaba porque estábamos justo enfrente, pero sí vimos que él se alejaba del fuego de manera tranquila", relató la testigo. Desde Defensa Civil confirmaron que todavía no se conocen las causas del incendio, y no hubo mención de la figura que se alejó de las llamas.

Con el fuego creciendo a gran velocidad, los clientes de la cafetería comenzaron a abandonar el lugar. "Cuando vimos que el fuego ya era más grande, nos empezamos a ir todos, y el personal de la cafetería evacuó la cafetería", detalló la mujer, quien además mencionó que en ese momento ya habían llamado al 911 para reportar el incendio.

El incendio fue controlado alrededor de las 23:00, gracias al esfuerzo de cuatro dotaciones de bomberos y el personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Según el jefe de Defensa Civil de Luján de Cuyo, Oscar Montiel, el fuego afectó aproximadamente dos hectáreas de campo inculto, pero no llegó a afectar viviendas cercanas.

Montiel también destacó a MDZ Radio que, aunque soplaba viento zonda en la zona, no fue lo suficientemente fuerte como para complicar el trabajo de los bomberos. Además, Montiel recordó la importancia de tomar precauciones para evitar este tipo de incidentes: "En la zona está completamente prohibido hacer fuego. Hay multas por esto", advirtió.