Musicoterapia: una terapia distinta para enfrentar problemas de salud

El uso de los sonidos y la música con fines terapéuticos es tan antiguo como la humanidad. A principios del siglo pasado comienza a ser estudiada y aplicada su utilización dentro del ámbito hospitalario, donde se entrenaban a músicos para atender a pacientes veteranos de guerra que sufrían secuelas físicas y mentales. Esta práctica, años mas tarde, se transformaría en una especialidad dentro de las ciencias de la salud.

Su nombre académico es “Musicoterapia” y en la Argentina se estudia en la universidad desde finales de la década de los 60's. La vasta evidencia científica, sumada a una mirada humanizarte de la salud, promovieron que en la actualidad Argentina cuente con cinco formaciones universitarias de grado, incluida la Universidad de Buenos Aires, ubicadas en tres provincias Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Los musicoterapeutas poseen matriculación en salud

Bajo la “Ley nacional de ejercicio profesional de la Musicoterapia” N°27.153, decreto reglamentario 603/2016. También existe matriculación provincial en diferentes provincias. Contamos con residencias hospitalarias y musicoterapeutas concursados en planta permanente en hospitales públicos nacionales, provinciales y del Gobierno de CABA. Cada año no sólo se incrementa la lista de Licenciados en Musicoterapia en el Registro nacional y provincial de Salud, sino también la demanda de atención por parte de pacientes, familiares e instituciones.

La utilización de una “experiencia musical significativa” (no usamos la música de forma artista en términos formales), permite la creación de un vinculo terapéutico, donde el profesional podrá utilizar diferentes técnicas y metodologías para favorecer el desarrollo de objetivos terapéuticos, que no tienen que ver con “la música” sino con “la salud”. Imagino que para muchos de ustedes “sonara” extraño o difícil de imaginar, por eso les sugiero buscar en internet y advertir la infinita cantidad de estudios científicos y libros que describen como es nuestro trabajo. Entre la áreas con mayor evidencia científica se incluye: la atención a pacientes con patologías neurológicas, sobre todo adultos mayores que padecen algún tipo de demencia, a pacientes de todas las edades con patologías oncológicas para promover intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor y brindar contención emocional tanto a el como su familia.

Se atiende a bebes prematuros y niños neurodivergentes

Dado el impacto de una experiencia musical significativa en favorecer su desarrollo y la capacidad de comunicación e interacción social. Desde hace varias décadas a pacientes internados en terapia intensiva o unidad coronaria favoreciendo la reducción en la ingesta de sedantes y calmantes, su ansiedad así como los días de internación, ente otros objetivos.

Un área de muchísimo desarrollo en Argentina es la atención de pacientes con padecimiento mental y/o consumo problemático. Con esta población nuestro país es pionero y generador de mucha teoría. La evidencia científica señala que las intervenciones promueven la expresión emocional facilitando la comunicación, rompiendo muchas veces el aislamiento, así como promover la adherencia a los diferentes tratamientos. Como pretendo que se publique esta columna de opinión, intentaré ser sintética, pero les aseguro que podría seguir explicando muchos mas beneficios y poblaciones que hoy estamos asistiendo, tanto en el ámbito publico, privado como en las obras sociales.

Habiendo compartido con ustedes esta información que es de publico conocimiento, por que en un canal de noticias de primer nivel, dos periodistas la noche del 6 de enero, cuestionaron de forma despectiva la presencia de un musicoterapeuta en un hospital público de salud mental. Es muy triste ver como personas sin ningún tipo de formación seria en materia de salud están a cargo de programas donde deberían “informar” y para eso antes de opinar sobre algo “informarse”.

Queridos lectores si necesitan recibir los beneficios de la Musicoterapia, busquen profesionales formados universitariamente y matriculados. Karina Daniela Ferrari

* Lic. Karina Daniela Ferrari. MN 377 MN214. Profesora titular UBA

IG: @mthospitlaria