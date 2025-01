Murió una reina de la Vendimia mandato cumplido

Una querida reina de la Vendimia mandato cumplido falleció hoy a los 84 años. Se trata de Nilda Ester Eraso que representó a San Rafael y se llevó la corona nacional al sur mendocino en 1958.

Nilda es abuela de la actual reina de la Vendimia de San Rafael, Sol Indivieri. "Mi abuela Nilda Eraso está delicada de salud y tanto ella como nosotros estamos haciendo muchas fuerzas para que salga adelante de una situación compleja. Como saben, esto se da en un contexto muy especial., ya que estoy transitando mis últimos días como Reina de la Vendimia de San Rafael, el lazo inquebrantable que para siempre me vinculará a ella", escribió hace unas horas en su cuenta oficial la joven de San Rafael.

Nilda Eraso fue diagnostica de EPOC hace unos años y las últimas semanas sufrió una recaída muy severa. “Es una mujer muy querida por todos los que tuvieron la suerte de conocerla y ahora está pasando por un momento de salud muy complicado. Este es un momento muy difícil para nuestra familia, pero confiamos en la fuerza de la fe y el poder de la oración”, contó unos días atrás el hijo de la reina de la Vendimia mandato cumplido, Enrique García, a medios sanrafaelinos.

Nilda Eraso en 1958.

“Les pido a todos aquellos que la conocen, la recuerdan o simplemente desean sumarse con su buena energía, que eleven una oración por mi mamá. Ella es una persona profundamente creyente y estoy seguro de que sentir el apoyo y el cariño de todos puede darle la fuerza que necesita para superar este desafío. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por su apoyo. Cada oración, cada pensamiento positivo y cada gesto de amor significa muchísimo para nosotros”, agregó el hijo de Nilda en ese momento.

Quién era Nilda Eraso

Nilda Eraso representó al club Pedal, después fue elegida reina de la Ciudad de San Rafael. Fue reina de la Vendimia departamental y ganó la corona nacional en la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1958.

“No quería ser reina, fuimos a un baile al Club Pedal y mi papá era muy amigo de Trimiño que era el presidente, elegían por proclamación, entonces le dijeron a mi papá, y cuando me informaron a mí de las intenciones me negué, no me gustaba para nada la idea a pesar de que cuando era chiquita siempre jugaba a que era reina”, contó hace años en una entrevista.

Nilda Eraso y la locutora María Inés Riva.

“Me ponía una corona de las ramas de alguna planta de mi mamá y una colcha tejida al croché que había hecho mi abuela de capa, era patio de tierra así que era un terregal. Tenía 17 años y entonces mi papá me pidió que aceptara porque él no quería quedar mal con la comisión del club y me dijo seguro que aceptara que no iba a pasar de esa instancia, a él tampoco le gustaba mucho la idea”, agregó.

Nilda Eraso fue elegida reina de la Vendimia y ese año se casó y se fue a vivir a Buenos Aires. Al año siguiente se eligió la reina del Vino. Entonces recién en 1960, Eraso volvió a participar de las actividades vendimiales con su hijo Enrique de cinco meses en brazos.