La llegada del "peso Ley" y el billete que hizo a todos millonarios

El 1 de enero de 1970 el país empezaba con una nueva moneda. No era novedad. Argentina ya había sufrido varios cambios monetarios a lo largo de su historia. Además, en este caso puntual el anuncio se venía promoviendo desde varios meses antes. Y así como una especie de entrenamiento, nos fueron preparando para sacarle dos ceros a “la guita” corriente.

El 15 de abril de 1969 el gobierno del general Juan Carlos Onganía, había promulgado la "Ley 18.188". En realidad, correspondería llamarle "decreto" ya que provenía de un gobierno de facto. La norma establecía que nuestra renovada unidad monetaria sería un nuevo peso que equivaldría a 100 pesos moneda nacional.

Para que el ciudadano se fuese acostumbrado a la conversión, se dispuso que mientras se confeccionaran los billetes con el renovado diseño, se continuaran emitiendo los valores existentes, pero “resellados” con los nuevos valores. Hasta en los quioscos se vendían sellos que sostenían la leyenda "Pesos Ley 18.188". Así, los billetes de 100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 (m$n) fueron convertidos a 1, 5, 10, 50 y 100 "Pesos Ley" (como se pasaron a denominar vulgarmente). Una curiosidad fueron las chiquitas monedas de aluminio de 5 centavos que el cambio monetario también trajo.

La noticia de la nueva moneda en Argentina.

Mientras tanto, la inflación, la pérdida del valor adquisitivo y la devaluación iban haciendo de la suyas por ese tiempo. "Los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor", diría otro general. Lo que no cambió fue una consideración popular generalizada que tiene más años que Matusalén: el mango, el vento, la viyuya, los morlacos, las chirolas, la pasta, la mosca o los sopes (con más ceros o menos ceros) siempre fueron escasos cuando llegaba fin de mes. Por los siglos, de los siglos. Ayer, hoy, siempre.

Millonarios

Hasta la década del '50, un millonario era lo que había sido siempre, tal como lo sugiere la palabra: alguien cuyo patrimonio reunía un millón de pesos o más. Aún en cualquier país normal del mundo sigue siendo así. Pero en menos de 20 años; desde esos '50 hasta los referenciados 1970, la definición de "millonario" había dejado de ser válida para Argentina. Como decía el tango: "veinte años no es nada", y así cualquier hijo de vecino podría haberse considerado millonario, ya que cualquier cosa medianamente importante valía muchísimo más que un millón. “Cualquier similitud con la realidad, es mera casualidad”; por emitir otro irónico dicho siempre altamente vigente y que debería llamarnos a reflexionar sobre qué nos pasó y por qué.

Lo cierto es que a la hora de sacar cuentas por finales de los ‘60, las históricas máquinas de sumar de escritorios de esos momentos no daban abasto (en tiempos obviamente, donde no existían las actuales herramientas electrónicas) para llevar adelante la contabilidad de una empresa, de un banco o de una corporación. Ese fue, paralelamente, otra consideración por la que se dispuso sacarle ceros a la moneda y pasar al peso ley 18.188. No será la última vez. Ni la primera.

Pero vaya como referencia algunos datos ilustrativos de diciembre de 1969, a días de ese 1 de enero de 1970. Por ejemplo: un televisor para ver los pioneros canales mendocinos ("Canal 7" fundado en 1961 y "Canal 9" en 1965) costaba $35.000. Podía comprarse en varias cuotas y era una gran inversión para la familia que duraba toda una vida. Por ese momento la desocupación en Mendoza oscilaba el 3%. La inflación ese año 1969 fue del 7,6 % (alta para esa década) y la deuda externa en 1969 era de 3.231 millones de dólares. Mientras que el sueldo promedio de un empleado de comercio rondaba los 2.500$.

Otra nota que podríamos agregar, aunque parezca un chiste (cuando es realmente un dato cruelmente triste y que explicará muchas cosas), más allá del retiro de dos ceros a nuestra moneda en 1970 con la ley 18.188, fue que hasta la fecha el peso nacional perdió 13 ceros. ¿Y de cuánto sería la inflación acumulada entre 1970 y 2024?

Respuesta: Entre el 1 de enero de 1970 y el 30 de noviembre de 2024 la inflación acumulada fue de 7.297. 041.810.535.700% ¿Qué? Sí. Resultará casi imposible de leer. Lo simplificamos. Más de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE BILLONES de inflación en 54 años. Cifra de 16 números. Increíble. En eso también somos campeones mundiales. (Fuente: Lic. Lisando Thomas).