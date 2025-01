Comienza la vacunación contra el virus sincicial respiratorio: todos los detalles

Este mes el gobierno nacional le da inicio a la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR). Se eligió enero del 2025, primer mes del año, para alcanzar un mayor tiempo de cobertura de cara al período en el que el virus tiene mayor circulación, que comienza entre marzo y abril. La población objetivo de la vacuna son personas que estén cursando embarazos entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación (alrededor de 8 meses de embarazo).

Mendoza se una a la campaña de vacunación nacional que empieza a partir de hoy. La vacuna es gratuita y se podrá acceder a ella en todos los hospitales y centros de atención primaria. Además, no se requiere sacar turno para vacunarse.

Escuchá la entrevista completa:

El virus sincicial respiratorio es muy común. En adultos y niños sanos no provoca más que algún síntoma de resfrío ocasional. Sin embargo, hay un grupo de riesgo muy vulnerable. Los bebés de hasta 6 meses de edad pueden terminar en estados de gravedad a partir del VSR.

De hecho, el virus causa Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) y bronquiolitis en bebés, que causan un tercio de las muertes en el primer año de vida. Es por esto que "el objetivo de la vacuna es lograr el pasaje de anticuerpos a través de la placenta de manera que, una vez se produzca el nacimiento, el bebé esté protegido", confirmó a MDZ Radio Natalia Courtis, directora de maternidad e infancias de Mendoza.

El pico de la circulación del virus es entre junio y julio. "Estos niños van a estar naciendo entre marzo y abril completamente inmunizados contra el VSR", destacó Courtis. "La inyección se puede administrar al mismo tiempo con otras vacunas. No hay interacción con las otras que se tengan que aplicar". Además, la doctora agregó que es una sola dosis aplicada vía intramuscular. "No presenta grandes complicaciones salvo las de todas las vacunas, como irritación en la zona de aplicación, fiebre, etcétera".

Por último, Courtis repasó los principales cuidados para los bebés recién nacidos, independientemente de si están vacunados o no: "Que no estén en contacto con grandes conglomerados. Evitar estar cerca de personas con sintomatología respiratoria, con síntomas tales como secreción nasal, tos o fiebre. No llevar al bebé a lugares masivos. Lavado de manos, higiene personal de la mamá a la hora de darle de mamar. Esos son los cuidados principales para cualquier bebé en su primer mes de vida", concluyó.