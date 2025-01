Tristeza y emoción en la misa para homenajear a Fernando Báez Sosa

Se cumplen 5 años del crimen de Fernando Báez Sosa (18), el joven que fue asesinado por ocho sujetos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en 2020. Por este motivo, sus familiares y amigos decidieron participar de una misa para homenajearlo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

La ceremonia comenzó a 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor de Recoleta, lugar hasta el que llegaron cientos de personas. "Los invitamos a acompañarnos en este día tan difícil para nosotros”, señalaba el flyer divulgado por sus padres, Graciela y Silvino.

“Hoy es un día muy triste para nosotros, fue el día que perdimos a nuestro hijo. Hoy queremos recordarlo como realmente era Fernando, un chico bueno, humilde, con ganas de vivir”, señaló la madre de Fernando, una luchadora incansable.

Y agregó: “Estamos super agradecidos con todos que siempre están a nuestro lado. Sin el acompañamiento hubiera sido muy difícil. Estoy de pie por ustedes y por Fer”.

La imagen de Fernando.

Nicolás Colman / MDZ

Hoy, se conoció una carta que la madre del joven le escribió a 5 años de su muerte. Sus padres recordaron que "este año se recibiría de abogado” y que "estaría cumpliendo 23 años".

La carta de la mamá de Fernando

“Para mi hijo Fernando Báez Sosa. Al cumplirse 5 años de tu asesinato me pongo a escribirte pensando en todos los bellos momentos compartidos a tu lado que jamás nadie podrá arrancar de nuestro corazón. Con tu partida también perdimos nuestra vida porque sin vos nada es igual. Fuimos tan felices. Nos hiciste sentir orgullosos con todos tus logros que conseguiste con tanto sacrificio para ingresar a la facultad de Derecho. Fuiste y serás siempre un buen hijo, alegre, con tu hermosa sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces miramos videos tuyos para verte y escuchar tu voz y terminamos con unas lágrimas que quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca”.

Y se despide: “Te extraño tanto Fer. Extraño todo de vos. Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: ‘Má, ya llegué’. Pero me despierto a sabiendas de que no va a suceder. Hasta pronto hijo mío. Mi gran abogado que nos da luz para seguir luchando para conseguir ‘justicia’. Te amamos y amaremos por siempre. Descansa en paz Fer. Tu mamá y tu papá no te olvidan”.