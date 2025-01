La justificación de Aysam por la falta de agua en la provincia

Mendoza suele encontrar en el verano una temporada difícil en lo referido a la gestión de agua. Como recurso hídrico es esencial para la provincia, y necesita de grandes nevadas en invierno para que el suministro alcance en los meses siguientes. El consumo es igual de importante, y por el calor, durante estos meses suele aumentar considerablemente.

Se está registrando una falta en el suministro de agua en distintas partes de la provincia. Potrerillos, Chacras y Luján son las regiones que más suelen sentir los cortes. Aunque no toda la provincia esté a cargo de un mismo proveedor, Aguas Mendocinas (AYSAM), es uno de los más grandes. Humberto Mingorance, titular del organismo, dio explicaciones sobre las dificultades en el suministro en MDZ Radio.

"Se resintió el servicio en las dos últimas semanas principalmente por contingencias climáticas que pasaron en alta montaña", comentó Mingorance haciendo referencia a las oleadas de lluvia y granizo que cayeron en la provincia. Según contó, estas "contingencias" afectaron la planta potabilizadora de agua de Potrerillos que se encuentra sobre Avenida Los Cóndores. "Para que quede claro, el suministro de agua del área metropolitana viene de esa planta y algunas que están en Luján de Cuyo", explicó.

También agregó que el agua que reparte Aysam es un "cupo" otorgado por Irrigación que "no aumenta en verano. Es el mismo todo el año". Entonces, cuando llega la estación con sus meses calurosos de gran demanda, las limitaciones de ese "cupo" se hacen más evidentes. Entonces explicó que "el cupo no aumenta porque el recurso hídrico es finito. Hay que abastecer a distintos sectores junto al consumo de agua potable, como la parte agrícola. No aumenta porque no hay más agua".

Por otro lado dijo que infraestructura de distribución "puede presentar" una serie de "ineficiencias" que contribuyen a la pérdida de grandes volúmenes de agua. "Es por esto que vamos a implementar caudalímetros de macromedición en camino a un sistema de medición domiciliaria al 100%", explicó. "Entre el agua que realmente se distribuye y la que se consume, vamos a ver la diferencia que nos va a indicar que hay fugas de agua. En ese momento rápidamente vamos a salir a detectar dónde estarás esas fugas para arreglarlo".

El consumo excesivo también es otro problema. "En las últimas dos semanas se han multiplicado las denuncias de derroche hechas por vecinos que sí tienen conciencia sobre el consumo", destacó. "Las falencias de la empresa las podemos resolver, pero las del consumo no las podemos resolver. Depende de la gente", concluyó.