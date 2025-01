La ciudad bonaerense que Elon Musk eligió para desembarcar

La compañía de internet satelital Starlink propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del planeta, instalara una base operativa, la más grande del país, en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. La estación repetidora contara con dieciséis antenas satelitales que permitirán una mejor conectividad con los más de seis mil satélites de SpaceX que orbitan la tierra.

El multimillonario de origen sudafricano, principal aportante de la campaña de Trump y futuro funcionario “trumpista”, cumple con su promesa de invertir en Argentina. “Mis empresas están buscando activamente formas de invertir y apoyar a Argentina”, dijo Elon Musk tras el encuentro que tuvo el año pasado en Nueva York con Javier Milei.

Promesa que empieza a cristalizarse con la instalación, en el Parque Industrial de Chivilcoy de la cuarta base operativa de Starlink en Argentina. Siendo la segunda repetidora que la empresa proveedora del servicio satelital de internet de Elon Musk tiene en la provincia de Buenos Aires, la primera se ubica en la ciudad de Campana; a las que deben sumarse las bases ubicadas estratégicamente en las provincias de Rio Negro y Salta.

La elección del lugar para radicar la base operativa más grande del país, se dio luego de la realización de diversos estudios en la zona, que determinaron que el Parque Industrial de Chivilcoy cumplía con todos los requisitos para la instalación de la planta que demanda un alto consumo de energía eléctrica.

Desde el Parque industrial de Chivilcoy, confiaron a MDZ, que las conversaciones con la empresa del magnate nacido en Sudáfrica comenzaron a mediados del año pasado. Y tras la aprobación de los estudios de factibilidad, el consorcio de propietarios del parque en una asamblea extraordinaria dio el visto bueno para ceder, en comodato, una porción del parque a Starlink para la instalación de las antenas repetidoras de comunicación satelital.

Plano del Parque Industrial de Chivilcoy donde se instalara la base operativa de Starlink

Si bien las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad, pudimos averiguar que las obras están avanzadas en un 50% y que las antenas instaladas, hasta ahora, se encuentran operativas.

En cuanto a los puestos de trabajo que podría generar en Chivilcoy la base operativa de Starlink, desde el Parque Industrial, respondieron a la pregunta de MDZ “Cero. Por lo que sabemos se va a operar online, por lo que no requerirá de mano de obra local”

Agregando “A cambio de que puedan usar el terreno, que es propiedad del consejo de administración del Parque, recibimos un pago anual. Esa entrada extra de dinero nos permitirá poder hacer inversiones en el Parque Industrial que generará trabajo en la región”.

Desde el polígono industrial chivilcoyano afirmaron que no fue necesario la aprobación del proyecto por el Consejo Deliberante de Chivilcoy, “El municipio no tiene competencia, a pesar de que es un parque mixto. La instalación de la base de operaciones es en un terreno que pertenece al consejo de administración del parque industrial, por lo que no es necesario darle intervención a la municipalidad”

Y al ser consultados por este diario sobre el temor de un grupo de vecinos que solicitaron al municipio estudios ambientales por la contaminación que podrían generar las 16 antenas satelitales, desde el Parque Industrial de Chivilcoy contestaron “Queremos dejar bien claro que antes de firmar el comodato solicitamos a Starlink las certificaciones de los estudios de los organismos que controlan esos temas que determinaron que no emiten ningún tipo de radiación. Queremos llevarle tranquilidad a los vecinos de Chivilcoy que las antenas que están instalando emiten cero de radiación, ”