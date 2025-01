Arquitectos de seguridad cloud: los guardianes de la información en la nube

Los arquitectos de seguridad cloud son los responsables de garantizar que las metodologías ágiles no se vean comprometidas manteniendo, al mismo tiempo, una constante actualización y aprendizaje sobre las tendencias en seguridad y el comportamiento de los hackers. En cualquier organización, sus tareas son cruciales para mantener una infraestructura de IT robusta capaz de prevenir, detectar y responder a ataques, y determinar qué tipos de tecnologías se implementarán. En este sentido, contar con un equipo formado y afianzado de profesionales de la arquitectura sirve, especialmente, para tener en claro no solo la seguridad de una aplicación en particular, sino las medidas necesarias para todos los sistemas que componen a la solución y su integración con otras piezas de software preexistentes o de terceros.

Hoy en día, la metodología de arquitectura segura se enfoca en integrar la seguridad desde el inicio del planeamiento y el desarrollo de soluciones. Anteriormente, el análisis de necesidades y la programación del nuevo código se realizaban sin un enfoque prioritario en este aspecto. Sin embargo, los arquitectos actuales son conscientes de que la seguridad debe ser una parte central durante el análisis y desarrollos de software. Este enfoque proactivo, en lugar de reactivo, se construye con el objetivo de evitar problemas o fallos de seguridad a futuro, evitando o minimizando la necesidad de estar aplicando “emparches” al momento de encontrar una brecha en la misma o, en el peor escenario, tener que arreglarla una vez explotada por hackers o software malicioso.

Los arquitectos de seguridad cloud son los responsables de garantizar que las metodologías ágiles no se vean comprometidas Foto: MDZ.

Otro desafío de quienes ocupan este puesto es el de las soluciones híbridas, propias y en la nube, que exigen un nivel de compromiso muy grande con la seguridad en todas las etapas y capas, para reducir los riesgos. Lejos quedó la época en que una aplicación era un único monolito de software con acceso restringido a unas pocas personas y sin acceso a internet. Hoy, por el contrario: es muy normal que existan aplicaciones, especialmente en el mundo de los microservicios, que se conectan con una infinidad de fuentes de datos. Esto demuestra que ya no se puede concebir una solución de manera aislada.

Lejos quedó la época en que una aplicación era un único monolito de software con acceso restringido a unas pocas personas. Foto: MDZ.

En este momento, la seguridad de los datos es un tema cada vez más importante para las organizaciones. La protección de la información de las empresas y las personas se presenta como un asunto crítico en el que es necesario tomar responsabilidades. Con Internet evolucionando día a día y la proliferación de las redes, se hace cada vez más importante y urgente la necesidad de contar con arquitectos de seguridad con experiencia, pero también con la predisposición a crecer y seguir asimilando nuevas tendencias y soluciones.

Por eso estos roles son fundamentales, ya que tienen una mirada clave, saben trabajar con otros perfiles multidisciplinarios, y garantizar que las organizaciones puedan minimizar los riesgos. Algo que hoy en día es fundamental

* Rodrigo Garay, Platform Engineer in Startia at Ingenia.