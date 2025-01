Novak Djokovic en Australia: cuando al trauma no le alcanza el éxito

“La persona que revisa mi pasaporte, ¿me llevará, me detendrá de nuevo o me dejará ir?”, es la escena que se repite, desde 2023 hasta hoy, en la cabeza de Novak Djokovic. “Las últimas veces que aterricé en Australia, al pasar por el control de pasaportes y migraciones, tuve un poco de trauma de hace tres años. Algunas huellas todavía permanecen, pendiente a si alguien de la zona de inmigración se acerca”, le dijo el actual N°7 del mundo a Herald Sun de Melbourne.

En plena pandemia del Covid-19, el gobierno de Australia no permitía que extranjeros sin vacunación completa ingresaran al país. Novak Djokovic, en ese entonces N°1 del mundo, tenía decidido -y lo sostuvo- no vacunarse. No iba a poder jugar su Grand Slam preferido; hasta que Tennis Australia (organizador del Australian Open) le dio una exención médica para que pudiera participar.

En el medio de una crítica feroz de la opinión pública australiana por el ingreso del serbio, Djokovic fue detenido al llegar al país. Se le retiró la visa. Tenía un sistema de puntos limitado para pedir comida. En una entrevista en GQ dijo que fue envenenado: altos niveles de plomo y mercurio aparecieron al hacerse estudios cuando volvió a Serbia. No podía entrenar. Vivía escoltado por seguridad. Se le devolvió la visa. Estuvo en juzgados. Se le retiró la visa y fue deportado.

Trauma deriva de una palabra griega que significa "herida": el trauma es una "herida psicológica" que puede derivar de grandes desastres (guerras, abusos; los especialistas los llaman trauma con “T” mayúscula) o de hechos de aparente menor importancia (trauma con “t” minúscula). Las causas del trauma no determinan la calidad del daño que éste produce, según asegura el Instituto español de EMDR (una terapia de Reprocesamiento del Trauma Emocional).

Al año siguiente de ser deportado, Djokovic recuperó la visa, volvió a Australia. Brilló y ganó su 10° Australian Open AO. Es el jugador que más veces ganó el torneo de Melbourne en la historia. Djokovic es uno de los deportistas con mayor nivel de autoconocimiento y compromiso con su bienestar y crecimiento interior. Volvió a Australia y logró lo máximo: fue campeón del torneo. ¿Por qué se sigue repitiendo esa escena cada vez que regresa?

A pesar de que no hay un presente donde eso sea plausible de repetirse (ya no es necesario estar vacunado contra el Covid-19 para entrar al país y no hay ningún elemento que amerite creer que esa situación puede volver a suceder), hay un detonante -migraciones en Australia- que hace revivir una vieja película. Porque es un hecho que no pudo ser procesado correctamente, entonces se sigue repitiendo. Así funciona, a veces, el estrés postraumático. Puede activar el sistema simpático como si existiera una amenaza real. Hay técnicas para regresar a un estado de seguridad (parasimpático) y tal vez la más conocida sea la respiración, área que Djokovic conoce muy bien y emplea diariamente.

A pesar de no haber sanado su trauma y gracias a su alto nivel de cuidado interior, Djokovic ha regresado a Australia en dos ocasiones con grandes resultados: campeón en 2023, semifinalista en 2024. En 2025 llegó con nuevo entrenador: Andy Murray, viejo rival, amigo, ex compañero de dobles y al que le ganó cuatro finales de este torneo. Sin ser el favorito a ganar el torneo, aunque solo un paso detrás de Sinner y Alcaraz, buscará levantar su 25° Grand Slam.

