Médicos argentinos: ¿Qué cambia con la nueva validación de títulos en el exterior?

El reciente anuncio de que los médicos argentinos podrán trabajar en el extranjero sin tener que recertificar sus títulos emocionó a muchos profesionales del sector. Es una medida adoptada por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés) tras un largo proceso de evaluación a nivel nacional. Jorge Alberto Iapichino, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), destacó en MDZ Radio 105.5 FM que a partir de ahora "se elimina un trámite muy engorroso".

El profesional comentó que la medida solo aplica a las universidades certificadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y que, además, los médicos todavía tendrán que validar sus títulos. Pero el proceso será mucho más simple. "Se hizo un trámite ante la Federación Mundial de Educación Médica que homologa los procesos de evaluación de calidad de la Coneau, por lo que a partir de ahora están con estándares internacionales".

Un dato clave: "Esto no significa que yo pueda ir a trabajar a otro país como si nada. Eso es otra cosa", aclaró el médico. En países como Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, los médicos argentinos todavía deberán cumplir con otros requisitos, como exámenes de competencia y de idioma.

De todas formas, Iapichino no cree que la medida vaya a aumentar la migración de profesionales del país. "Los que se quieran ir se van a ir", argumentó. Los trámites que había antes no frenaron la migración cuando otros países los necesitaron. "Pasó con España cuando necesitaban odontólogos. Como tenían necesidad, aceleraron los trámites muchísimo", aunque "puede ser que facilite la migración a países que tengan mejores salarios", reconoció, "pero creo que la mayoría de los médicos que se van lo hacen por la familia y cosas más personales".

Pero... ¿Qué cambia la validación de títulos en el exterior? La medida sí que es un "gran reconocimiento" a la profesionalidad de los médicos argentinos. "Esto facilita mucho el hacer posgrados en el exterior. El trámite se facilita, y hay más posibilidades de becas", explicó.

De todas formas, para Iapichino, este cambio no es suficiente para modificar la situación que viven los médicos del país: "No cambió el problema de fondo. Se tiene que organizar bien el sector público. Reformas de fondo no hubo, solo parches respecto a la medicina prepaga", dijo el profesional haciendo referencia a las medidas del gobierno. "La columna vertebral es el sistema público. Y si vos no le inyectás recursos, es difícil que puedas modificar algo en la Argentina", concluyó.