Los aludes complicaron la ruta a Chile: rescates, accidentes e inconciencia

Claudia Rodríguez viajaba desde Mendoza a Uspallata en medio de la tormenta, derrapó en la Ruta 7, cayó por un barranco y salvó su vida de milagro. La mujer relató con crudeza lo que vivió y las tensiones que se experimentan en la zona por la "desesperación" de la gente por viajar a Chile. "Hay mucha gente solidaria, pero mucha egoísta también", dijo a mujer, que fue rescatada por gendarmes.

Se calcula que más de 1.000 personas quedaron varadas del lado de Porterillos. Una cifra similar decidió no cruzar. En tanto, quienes retornaban al país también sufrieron de esta situación y debieron pasar la noche en Uspallata. Según los registros oficiales, pasaron a Chile 7.115 personas, cuando el promedio diario es de más de 8 mil.

La ruta está habilitada. Pero piden precaución porque se espera que vuelvan las lluvias.

Odisea

La ruta a Chile estuvo cortada ayer por los aludes que cayeron a la altura del túnel 8. Por eso se generó una gran acumulación de personas en Uspallata, en Potrerillos y en Luján. Eso generó acciones de distinto tipo. Claudia buscaba volver a su casa. Llovía intensamente y había tránsito. A la salida de un túnel vio que un colectivo se le venía encima. Maniobró, la camioneta derrapó y cayó por un barranco. Tenía el cinturón de seguridad puesto y eso la salvó. "Llegando al túnel 4 pierde el control la camioneta, derrapo, caigo al vacío y termino al lado del río. Quiero destacar esas personas nobles que están, es la gente de Gendarmería que actuaron rápidamente en su vehículo. Vienen colectivos saliendo de los túneles y era chocar con el colectivo o desbarrancarme. Traté de buscar la solución para no impactar con el colectivo. Me desvío de la banquina, al haber tanta agua, había socavones, y pierdo el control", contó la mujer a Radio Nihuil.

El alud fue en la zona de túneles entre Potrerillos y Uspallata.

Claudia es docente jubilada y vive en Uspallata. Luego del accidente vivió la impaciencia de la gente. "La gente quería pasar aunque no se podía. No tomamos la magnitud de lo que es la naturaleza. La desesperación de la gente por pasar, por ir a Chile. En algunos hay solidaridad, en otros mucho egoísmo. Yo les decía lo que me pasó y no les importaba. Estaban desesperados en Potrerillos por ir a Chile. La gente de Gendarmería les pedía por favor que volvieran", explicó.

Los retenes se ubicaron en Uspallata para quienes venían desde Chile. La localidad se saturó. En Potrerillos pasó algo parecido porque allí se retenían a quienes iban hacia el Paso Internacional. La situación fue tensa, porque muchas personas no hacían caso. Durante la madrugada se agrupó a algunos automovilistas, que fueron custodiados para bajar, antes de que se habilite la ruta por completo.

Cuando ocurrió el alud, muchas personas quedaron atrapadas, incluso adentro de los túneles. Por eso el trabajo de rescate y asistencia de Gendarmería fue intenso.

La ruta fue habilitada, pero con precaución. "Vialidad Nacional informa que la Ruta Nacional 7 se encuentra transitable para todo tipo de vehículos en el Corredor Internacional Cristo Redentor tras finalizar las tareas de remoción de sedimentos depositados sobre la calzada consecuencia de los aludes ocurridos el día de ayer", informaron.