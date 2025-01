Las multas que le están aplicando a los argentinos en las playas chilenas

Una cuestión que los argentinos deben tener en cuenta a la hora de viajar a Chile es que en el vecino país hay normativas específicas para las playas y se aplican fuertes multas si no se cumplen.

Muchos argentinos desconocen, por ejemplo, que no se puede beber alcohol y fumar en las playas trasandinas, por lo que han sido sorprendidos por la medida y han recibido fuerte multas. Los mendocinos, más habituados a viajar a Chile conocen algunas de las normas, pero igualmente muchos no saben lo que no se puede hacer.

En el caso de la llamada ley "Chao Colillas", esta prohíbe fumar en playas chilenas. En los últimos días, se han topado con avisos y fiscalizaciones que alertan sobre las multas a las que se exponen de no cumplir con la ley. En este caso, la multa puede llegar hasta los US$260.

Quienes son multados, son citados al denominado Juzgado de Policía Local, el cual está ubicado en los municipios, pero que tienen un poder legal relevante. Cuando hay infracciones de tránsito, son estos mismos tribunales los que definen sobre los infractores.

Por eso, más allá de la multa, ante el hecho de quedar citado en estos tribunales no es opción no asistir, puede acarrear problemas porque quedan registros judiciales de todos estos procedimientos.

La nota de la televisión chilena sobre los argentinos y las multas en las playas

Beber en las playas

Otro caso que se puede dar y que se ha vuelto viral en las redes por el caso de un argentino, es la multa por beber alcohol en las playas.

La imagen de un turista multado por la Policía Marítima trasandina es el reflejo de que algunos desconocen estas prohibiciones. Fue sorprendido tomando una lata de cerveza en la playa y deberá pagar una multa. Desconocía la normativa, fue multado y deberá presentarse ante un juzgado para resolver la infracción.

“Es la primera vez que vengo, no sabía”, dijo el argentino que se encontraba con sus dos hijos y su esposa. “Recién llegué, hace 5 minutos”, agregó.

La citación al Juzgado de Policía Local fue por infringir el artículo 25 de la ley de 1925, por consumo de alcohol en la vía pública.

El video del momento de la multa al turista argentino en una playa chilena