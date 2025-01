Hiperconectividad, adicción al celular y FOMO: pantallas bajo cuestionamiento

El presidente chileno Gabriel Boric criticó los efectos nocivos para la salud que genera el uso excesivo del celular y las pantallas digitales. Además, Boric anunció que de ahora en más utilizará un teléfono sin internet.

“Dentro de poco tiempo más voy a tener la suerte, la alegría, de ser padre y una de las decisiones que tomé es empezar una transición tecnológica”, explicó el líder de Chile frente a un auditorio en el que se encontraban funcionarios de su gobierno. Y agregó: "Me compré uno de estos (celulares), antiguos, sin internet", explicó el mandatario chileno.

Gabriel Boric, presidente de Chile.

Las palabras de Boric se podrían vincular con las de su par brasileño, Lula Da Silva, quien prohibió el uso del celular en los colegios, misma medida, que desde la otra vereda ideológica, tomó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Evidentemente, el uso de los llamados smartphones genera preocupación en mandatarios y cada vez hay más informes de expertos en salud que fundamentan estas inquietudes.

Según un informe que realizó la consultora internacional, App Annie, sobre 17 países, el uso del celular creció un 40% con respecto al 2020. En promedio las personas utilizan 4,8 horas por día el celular u otras pantallas. Esto son, 61 días al año.

Según diferentes expertos, como el ex director general de Sanidad de Estados Unidos, doctor Vivek Murthy, las redes sociales, las aplicaciones en las que más se utiliza el tiempo cuando se está frente a una pantalla de smartphone o algún otro dispositivo, generan adicción, ansiedad, problemas de autoestima y FOMO.

El FOMO es la sensación que surge del uso excesivo de las redes sociales, que se manifiesta como un temor a estar perdiendo experiencias gratificantes.

Para explicar el problema de las adicciones y las redes sociales, se puede utilizar el ejemplo del tragamonedas. Según la psicología conductista, el refuerzo intermitente, entendido como el proceso mediante el cual, el sujeto recibe recompensa de una manera totalmente aleatoria, es el que genera mayor adicción y dependencia emocional de todos los refuerzos. En el tragamonedas, nunca se sabe cuando puede venir la recompensa económica. Eso hace que la sensación de que en cualquier momento puede llegar la lluvia de fichas, hace que se juegue compulsivamente.

En las redes sociales no hay dinero en juego, si no aprobación. Se está en las redes esperando un like, un comentario o un mensaje de la persona que nos interesa. Cuando alguien se expone, sube fotos de su vida, ingresa a las redes sociales a ver el grado de validación que generó. Esto hace que se intenten subir permanentemente recortes de una vida construida para agradar a los demás.

El efecto que tiene este tipo de contenidos es llamado FOMO, que es un acrónimo de Fear Of Missing Out. Es decir, "miedo a perderse algo" o como lo definieron un equipo de investigación psicológica británico: “La aprehensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente”.

Efectivamente, la sobrexposición a las pantallas digitales generan problemas de adicción, ansiedad y otras dificultades psicológicas. Por esta razón, las declaraciones de Boric o la nueva normativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, son una buena oportunidad para poner estos temas en el debate público.