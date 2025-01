Los misterios del mate: científicos del Conicet descifran el gen de la yerba

Científicos del Conicet descubrieron el gen de la yerba mate. Según informaron quienes están al frente del equipo de investigación, este hallazgo tendrá un fuente impacto en la actividad económica de este cultivo, del cual Argentina, es el productor más importante del mundo.

“El mapa del genoma de la yerba mate Ilex paraguariensis constituye una herramienta que será útil para el mejoramiento genético de esa planta y su aprovechamiento en la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica”, afirmó Adrián Turjanski, director del trabajo e investigador del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (IQUIBICEN, CONICET-UBA). Y agregó: “También servirá para desarrollar variedades más resistentes a climas y suelos diferentes”.

A diferencia de lo que suele decirse, la yerba mate no tiene "mateina", ese componente no existe. Sí tiene cafeína y es el tercer producto con cafeína más vendido del mundo. Hasta el momento, no se sabía como la planta sintetiza la cafeína, algo que cambió con este último avance.

“Comprender cómo la planta sintetiza la cafeína resulta interesante desde un punto de vista evolutivo y también comercial”, explicó Vignale quien ahora continúa su carrera científica en una unidad del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y continúa: “Los altos niveles de cafeína en el mate son responsables del malestar por acidez que algunas personas experimentan al consumirlo. Por lo tanto, en el futuro, al saber cómo la planta sintetiza la cafeína, se podría desarrollar una variedad de yerba mate que no lo produzca para satisfacer aquellos consumidores que así lo prefieran”.

Además, Maximiano Rossi, integrante del equipo de investigación agregó: "Abrimos la jugada a nuevos mercados desde el conocimiento de la genómica para el mejoramiento de la planta con la posibilidad de desarrollar productos descafeinados con plantas que naturalmente no produzcan ese alcaloide y sí produzcan, en mayores cantidades, otros compuestos vegetales de alto beneficio para la salud dadas sus propiedades antioxidantes, antidiabéticas y estimulantes del sistema nervioso”.