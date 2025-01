Piden suspender la licencia al juez que llevaba a su hija en el baúl del auto

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión inmediata de la licencia de conducir de un juez de Catamarca, titular del Juzgado Penal Juvenil, quien fue captado en un video mientras conducía con su hija menor de edad dentro del baúl de su auto.

El hecho tuvo lugar el pasado 6 de enero en la Ruta Provincial 4, a la altura de la localidad de Las Rejas. La grabación, realizada por un automovilista que circulaba detrás del vehículo del magistrado, muestra a la niña saludando a otros conductores desde el baúl semiabierto, donde además se transportaban materiales de construcción.

El video se viralizó en redes sociales, generando una fuerte cuestionamiento por parte de la sociedad y de organizaciones que trabajan en la concientización de la seguridad vial hacia el conductor. Las imágenes pusieron en evidencia el grave riesgo al que fue sometida la menor, situación que desató un pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para intervenir en el caso.

La primera acción de la ANSV fue solicitarle a las autoridades de San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad donde se encuentra registrada la licencia del juez, que se inhabilite de forma temporal su permiso de conducir. Además, se exigió que el magistrado sea sometido a una evaluación psicofísica exhaustiva para determinar si está capacitado para seguir manejando.

De acuerdo con lo informado, el juez transportaba materiales de construcción en el baúl de su vehículo, lo que provocó que el compartimento trasero permaneciera semiabierto. En ese mismo espacio, decidió llevar a su hija.

Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, destacó la gravedad del caso y la necesidad de actuar con rapidez: “No podemos permitir que alguien que pone en riesgo la vida de una menor siga teniendo la posibilidad de conducir. La licencia no es un derecho absoluto, sino un privilegio que debe ejercerse con responsabilidad”.

El funcionario agregó que este tipo de acciones son un claro ejemplo de negligencia al volante, y subrayó la importancia de sancionar estas conductas para prevenir tragedias.

El video de la nena transportada en el baúl que se hizo viral:

El pedido de perdón del juez

El titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, era quien conducía el vehículo filmado mientras trasladaba a su hija en el baúl del auto. Según dijo, lo hizo porque "se había quedado sin lugar" y, tras el caso, tuvo que pedir perdón.

Quesada salió a hablar públicamente y dijo: "Cometí un error". "Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría le resto de mi vida", señaló.

El juez sostuvo que, "si bien es un tema de índole personal", al ser una personal pública se vio en la "obligación" dar las explicaciones del caso. Explicó que el 6 de enero fue a un corralón a comprar materiales de construcción y como su hija, que había llegado desde Tucumán por los Reyes Magos, quiso acompañarlo.

Sin embargo, relató que cuando empezó a guardar los materiales vio que no tenía más lugar, por lo que replegó los asientos e hizo que la menor se recueste allí.

Acerca de la actitud de la Policía, quienes permitieron que siguiera su marcha pese a la infracción, dijo: "Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así. Actuaron con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque me dirigía a mi casa, que queda cerca del puesto caminero".