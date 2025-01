La estrategia que podría agilizar el Paso a Chile

Las demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor son una constante durante la temporada de verano y los fines de semana. El cambio favorable y los precios imbatibles en tecnología e indumentaria motivan a miles de turistas a cruzar la cordillera de los Andes a pesar de las largas filas de autos que aguardan para realizar los trámites migratorios. Tanto Argentina como Chile buscan alternativas para agilizar los procedimientos pero hasta el momento, la espera para atravesar la frontera sigue siendo considerable.

El conflicto en torno al Paso a Chile afecta al sector turístico pero también al productivo ya que se trata del paso terrestre más importante de Argentina. Quienes cruzaron la cordillera durante las últimas semanas tuvieron que soportar hasta 12 horas de demora en algunos casos y las estrategias implementadas para realizar los trámites migratorios y aduaneros parecen parches que no resuelven la solución de fondo.

Los trámites migratorios pueden realizarse de forma online para agilizar el procedimiento. Foto: Alfredo Ponce/MDZ

"Estamos realizando una prueba piloto que nos ha permitido aumentar la cantidad de revisiones por hora eliminando el llenado del formulario de los vehículos para autos argentinos y chilenos. Antes podíamos realizar 40 autos por hora y hoy estamos haciendo entre 65 y 70 autos por hora", expresó un funcionario del Complejo Los Libertadores y agregó que durante la jornada del miércoles aumentó la cantidad de personal y cabinas habilitadas para la atención de los viajeros pasando de 14 a 25.

Los funcionarios del Sistema Integrado Cristo Redentor coinciden en que la solución en torno al tiempo de espera en el Paso es muy lejana. No obstante, recomendaron una serie de medidas que podría ayudar a agilizar los trámites que se realizan de forma manual en los complejos. "Los procedimientos podrían agilizarse si los viajeros llenaran los formularios individuales de forma online, hay mucho desconocimiento sobre los requisitos para cruzar y eso provoca demoras. Si el llenado digital fuera obligatorio, podríamos disminuir los tiempos de espera", agregaron y no descartaron que en un futuro, el trámite online pueda implementarse de manera obligatoria.

Funcionarios chilenos informan a los turistas sobre los procedimientos- Foto: Alfredo Ponce/MDZ

Perlitas del Paso a Chile

Muchos turistas que viajan hacia Chile desconocen los requisitos obligatorios para realizar los trámites migratorios y aduaneros. Esa situación provoca demoras que podrían evitarse si todo aquel que viaja, lleva consigo la documentación necesaria. "Somos de Buenos Aires y tenemos una reserva en Santiago de Chile pero no nos dejan cruzar porque nuestro perro no tiene el permiso de Senasa. Atravesamos todo el país y ahora nos dicen que no podemos cruzar", expresó una turista que se encontraba en el Complejo Los Libertadores junto a su familia. Como ella, muchos turistas desconocen la reglamentación vigente y al llegar a la frontera se encuentran con un panorama que, en algunos casos, puede modificar abruptamente sus planes vacacionales.

"No encuentro el documento de mi hija menor. Tengo los DNI de mis otros dos hijos pero el de ella no aparece. Hicimos la fila y hace tres horas estamos esperando para realizar los trámites. Vamos a tener que volver a la Ciudad de Mendoza porque no podemos cruzar", contó un mendocino que se encontraba en el Paso a Chile.

Foto: Alfredo Ponce/MDZ

Uso de paradores

Desde la Coordinación del Corredor Biocéanico explicaron que para evitar que los vehículos se atasquen dentro del túnel internacional se habilitaron 3 playas para desviar vehículos y que puedan esperar allí hasta descomprimir el paso. La medida evita el colapso del túnel y accidentes por conductores irresponsables que circulan hacia los complejos aduaneros pero no presenta una solución de fondo ya que igualmente los viajeros que desean atravesar la frontera deben esperar largas horas.

Los días de mucho flujo vehicular, personal de Gendarmería Nacional deriva los vehículos a los paradores habilitados. Según informaron quienes están en viaje, detenerse en este lugar es obligatorio. Al hacerlo, a cada vehículo se le asigna un número que luego se les solicita en el control de barrera. En caso de no tenerlo, se los hace regresar a la playa.