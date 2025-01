El avión de la Guerra de Malvinas que vuelve a Argentina, otra hazaña de Owen Crippa

El avión Aermacchi MC339, protagonista de una de las hazañas más increíbles de la Guerra de Malvinas, estárá de regreso en Argentina dentro de pocas semanas. La aeronave, pilotada por el santafesino Guillermo Owen Crippa durante un ataque solitario a la flota inglesa en 1982, será restaurada y exhibida en la ciudad de Sunchales.

El regreso del avión es el resultado de un esfuerzo liderado por el propio Crippa, quien anunció en sus redes sociales que la nave arribará a Montevideo el 10 de enero y luego será trasladado a territorio argentino. "El Aermacchi está volviendo a casa", celebraron desde la página de Facebook "Misión Owen", creada para informar sobre este proyecto histórico.

Hace poco más de un año, Owen Crippa inició una campaña para repatriar la aeronave que se encontraba en Estados Unidos. La iniciativa ganó el apoyo de distintas entidades y entusiastas de la aviación, logrando finalmente lo que muchos consideraban imposible: el retorno del histórico avión al país y su ciudad. Una vez en Sunchales, comenzará el proceso de restauración y se diseñará un espacio específico para su exhibición al público, adelantaron.

Guillermo Owen Crippa.

Una hazaña en la Guerra de Malvinas

Guillermo Owen Crippa es recordado como uno de los héroes de la Guerra de Malvinas. En la mañana del 21 de mayo de 1982, como teniente de navío de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, recibió la orden de verificar un posible desembarco enemigo en el Estrecho de San Carlos. Lo que encontró fue la flota inglesa en pleno despliegue.

Aunque la misión original no incluía atacar, Crippa decidió abrir fuego. Lo hizo en absoluta soledad, ya que el otro avión que debía acompañarlo no pudo despegar debido a un desperfecto técnico. Su destreza aérea y valentía fueron legendarias: no solo esquivó el fuego enemigo, sino que también logró elaborar un croquis detallado de la disposición de los buques ingleses.

Owen Crippa. Foto: Facebook Misión Crippa

Restauración del avión y legado colectivo

El avión Aermacchi MC339 (4-A-115) fue clave en la defensa argentina durante el conflicto. Ahora, al regresar a Sunchales, iniciará una nueva etapa como testimonio de la historia y el coraje de quienes lucharon por su país.

La restauración no solo busca devolverle su esplendor, sino también convertirlo en un punto de referencia histórica. La exposición estará diseñada para que personas de todo el mundo puedan conocer esta historia y rendir homenaje a Crippa y sus compañeros.

"El Aermacchi está volviendo a casa", repiten con emoción quienes siguieron de cerca este proyecto. La llegada del avión promete ser un momento significativo no solo para Sunchales, sino para todos los argentinos que reconocen el valor y sacrificio de los veteranos de Malvinas. El héroe que enfrentó solo a la flota inglesa vuelve a escribir la historia, esta vez en los cielos de la memoria colectiva.