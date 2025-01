ARCA simplificó las compras internacionales: eliminó trámites y amplió límites

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, anunció cambios clave para las compras internacionales realizadas a través de couriers. Estas modificaciones buscan facilitar el acceso de los consumidores a bienes del exterior, reduciendo trámites y ajustando límites que antes generaban confusión.

Uno de los puntos principales es el aumento en el peso permitido por paquete. Ahora, las personas pueden recibir envíos de hasta 50 kilos por paquete, sin importar cuántos paquetes formen parte de un envío total. Esto corrige la interpretación anterior, donde el límite de 50 kilos se aplicaba al envío completo o acumulado en el año. Además, el tope anual de cinco envíos por persona también podrá alcanzar el peso máximo de 50 kilos por paquete en cada ocasión.

Otra novedad es la eliminación de la obligatoriedad de contar con un Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) para importar mercadería bajo este régimen. Si bien quienes ya lo tienen no deben hacer cambios, quienes no lo hayan tramitado podrán operar sin este requisito. No obstante, quienes utilicen Correo Argentino deberán registrar allí los envíos recibidos, ya que esta empresa no reporta automáticamente a ARCA, como sí lo hacen otros couriers.

En términos económicos, los envíos no podrán superar los USD 3.000 por paquete. Sin embargo, para compras menores a USD 400, se eliminan los aranceles de importación, lo que incluye derechos de importación y tasas estadísticas. Solo se aplica el IVA correspondiente, y cualquier excedente sobre este monto estará sujeto a impuestos adicionales. El régimen permite importar hasta tres unidades de un mismo producto por paquete, respetando el límite anual de cinco envíos por persona.

Las medidas también excluyen a estos envíos de ciertas regulaciones aplicadas a importaciones regulares. No se requiere intervención de organismos como el Instituto Nacional de Alimentos ni se aplican las restricciones de la Dirección de Lealtad Comercial. Asimismo, los envíos están exentos de tramitar licencias de importación, automáticas o no automáticas, y no deben cumplir con el Régimen de Identificación de Mercaderías, como estampillas fiscales.

Desde el Gobierno, destacaron que estas modificaciones buscan promover la competencia y facilitar el acceso a insumos y productos esenciales en un contexto de apertura comercial. El subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati, subrayó que estas medidas colocan al país en sintonía con prácticas adoptadas en la región. Además, mencionó que reducen costos para los consumidores: por ejemplo, una campera que antes pagaba 67 dólares en impuestos ahora solo pagará 21.

Con este nuevo esquema, las compras internacionales se vuelven más accesibles y prácticas para quienes buscan productos en el exterior. Los cambios simplifican trámites y aclaran dudas, favoreciendo tanto a consumidores como a pequeñas empresas en la adquisición de bienes.