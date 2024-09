Por falta de insumos no entregan licencias de conducir en algunos municipios: el certificado que otorgan no es válido para circular

Un conflicto que vuelve a afectar a los municipios tiene rápidamente su efecto derrame a la sociedad. Resulta que por falta de insumos y plásticos no se están entregando las licencias de conducir en caso de renovación ni en caso de sacar ese carnet por primera vez. Desde los municipios entregan en el momento un papel, pero distintas aseguradoras ya indicaron que no brindarán cobertura en caso de accidentes y sostienen que el certificado entregado no es válido para circular.

En las últimas semanas, en algunos municipios comenzaron a notar esta problemática y varios lectores de MDZ Online reclamaron que les entregaron un certificado papel que no es válido para circular, sino que simplemente indica que la licencia está en trámite o con alguna demora por la falta de insumos. "Nos hemos enterado de la falta de insumos para que esté el carnet físico. Todos nosotros tenemos la posibilidad de presentar el carnet por la app de Mi Argentina si no podemos tener la licencia de forma física. Nos han comentado de que esta notificación que les entregan al no haber insumos, es simplemente porque el carnet está en trámite y no habilita a circular sin carnet", dijo a MDZ Radio el titular de la Asociación de Productores de Seguros de Cuyo, Daniel Sisso.

A su vez, remarcó que "esto es un gran problema. Tanto la ley nacional como la ley provincial, dentro de los requisitos que nos solicitan para poder circular está la licencia de conducir y la misma tiene que estar vigente y acorde al vehículo que manejamos. Nos encontramos con personas que han renovado y les han entregado esta notificación que no es válida. Ante la ocurrencia de un siniestro o un choque, esta documentación tiene que ser presentada ante las autoridades y ante las compañías de seguro. Lo que piden las compañías es la vigencia del carnet. Genera preocupación".

Ya distintas aseguradoras y asociaciones de productores de seguros de Mendoza se pusieron en contacto con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se puedan solucionar estos problemas. Mientras tanto, el conflicto también se produce en Buenos Aires y Córdoba, según pudo saber MDZ. "La ANSV es la encargada de brindarle los suministros a los municipios. Ya lo pudimos plantear, pero no deja de ser inquietante. Nuestra sugerencia es que las autoridades puedan extender un plazo para renovar el carnet como lo fue en la pandemia, que se podía circular con el carnet vencido. Todavía no nos han contestado".

Se complica la entrega de licencias de conducir de forma física por falta de insumos.

En concreto, los municipios que venían presentando esta problemática eran los del Este mendocino y también hubo reclamos acerca de la situación que se produjo en Luján de Cuyo en las últimas semanas. MDZ consultó en otros municipios y en la mayoría contestaron que no están exentos de la situación, aunque todavía pueden seguir otorgando las licencias físicas.

"No es un tema menor, es un problema grande, hay que darle una solución urgente. En las próximas horas habrá novedades que vendrán desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial", comentó Sisso.

Qué pasa si chocás y circulabas sin el carnet de conducir

Conducir sin licencia es una falta muy grave, cuando se trata de olvido o extravío del carnet. De igual forma, si manejás con el certificado que no habilita a la conducción, se supone que en caso de un accidente de tránsito no habría cobertura por parte del seguro. Si bien dependerá de cada compañía, indican que algunas podrían tener en cuenta este atenuante y en otras, el asegurado se quedará desamparado.

"Si una persona que tiene este tipo de documentación (certificado no válido para circular) lo cierto es que las compañías serias y grandes que hay en el mercado, van a tener en cuenta el atenuante. No es una falta del asegurado como olvidarse el carnet, sino que es un problema institucional. Las compañías deberían atender los reclamos de siniestros de aquellos que han tramitado su carnet pero no lo tienen físicamente", sostuvo el titular de APAS Cuyo ante la consulta de MDZ.

"Ante esta problemática, la asociación sugiere que se circule con Mi Argentina. Ante un requerimiento policial podrá mostrar ambas cosas: el certificado del municipio y la aplicación desde el teléfono, hasta que le entreguen el carnet físico. Lo ideal sería que los organismos encargados de esta temática nos entreguen una prórroga para el conductor, para aquellos que tampoco pueden acceder a la aplicación de Mi Argentina", finalizó diciendo Sisso Cattaneo.

Sacar o renovar el carnet, cada vez más caro

Hace dos semanas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aumentó un 120% el costo del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), por lo que sacar o renovar la licencia de conducir es más caro desde entonces. El organismo dependiente de la Secretaría de Transporte dispuso adecuar la cantidad de Módulos ANSV correspondientes al formulario CENAT, a 1360, y elevar su valor actual a $6.800, mediante la Disposición 93/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Anteriormente la tasación del mencionado certificado alcanzaba los 616 Módulos ANSV, que es la unidad creada para fijar el valor de los formularios de consulta de la agencia nacional, lo que se traducía en un precio de $3.080. De esta manera, la actualización representa una suba del 120%.

En el texto oficial se explicó que la decisión se debe a "que el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado, conlleva actualizar la tasa retributiva del certificado nacional de antecedentes de tránsito".

Asimismo, se detalla que el CENAT es un "elemento registral válido para informar los datos relativos a los inhabilitados para conducir, informes de infracciones, de sanciones firmes impuestas y de sanciones penales en ocasión de tránsito, con carácter previo al otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional de Conducir, modificación de domicilio y cambio y/o ampliación de clase".