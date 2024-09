Cuáles son los trastornos del lenguaje afectan el aprendizaje

¿Por qué es tan importante tener un lenguaje bien desarrollado para aprender? ¿Cómo podemos ayudar a los niños y niñas en la adquisición del lenguaje para dejar un terreno fértil para el aprendizaje? Isabelle Monfort, especialista en Logopedia, dará una MasterClass auspiciada por Wumbox el sábado 14 de septiembre sobre este tema y sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje.

Cómo el habla nos amplía el pensamiento

¿Cómo y cuánto influye el lenguaje oral en el desarrollo cognitivo de los niños? Hemos hablado en otra entrevista a Ariel Cuadro acerca de cómo el contexto oral es un facilitador para la lectoescritura. Pero esta pregunta que nos hacemos ahora va un paso más atrás. Por un lado, encontramos que el habla, el lenguaje oral, nos ayuda a pensar, nos ayuda a estructurar el mundo y a planificar acciones para resolver problemas. Por otro lado, a medida que vamos ampliando nuestro repertorio oral vamos pudiendo acceder a ideas más complejas, a categorías, generalizaciones, podemos darle forma a la realidad que nos rodea para comprenderla y así poder accionar en ella. Esta operación de “conceptualizar” es básica para cualquier aprendizaje y no se produce sola, sin guía, sino que hay que promoverla a través de situaciones, juegos y actividades para que se ponga en marcha de manera metódica y consciente.

El habla, el lenguaje oral, nos ayuda a pensar, nos ayuda a estructurar el mundo y a planificar acciones para resolver problemas. Foto: Freepik

El habla nos ayuda a pensar, a través de las palabras podemos nombrar el mundo, conocerlo y empezar a establecer relaciones y crear nuevas realidades. Sin un desarrollo adecuado del lenguaje oral las vías de acceso al aprendizaje están obstaculizadas. El poder narrar historias o situaciones lejanas a la experiencia, capacidad que se amplía con el lenguaje escrito, también viene de la mano del desarrollo oral y se trabaja en la infancia a partir de los relatos y cuentos.

El lenguaje oral en la escuela

Isabelle Monfort es psicóloga y especialista en logopedia y evaluación de trastornos específicos del lenguaje. Realiza intervención y tratamiento en niños y niñas con dificultad en el lenguaje proponiendo estrategias acorde a las necesidades como lo son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Ella continúa con el legado que dejó su padre, Marc Monfort, quien dedicó su vida a la investigación y divulgación de los trastornos del lenguaje y la comunicación y fundó, junto a su mujer Adoración Juárez, el colegio Tres Olivos de Madrid, especializado en la integración de niños y niñas con discapacidad auditiva. Isabelle, quien hoy forma parte del equipo educativo del colegio Tres Olivos, dice que los niños llegan a la escuela con niveles de lenguaje diferentes y que, si bien la escuela debería poder equilibrar esas diferencias, muchas veces las acentúa porque termina estimulando más a aquellos niños que llegan con más lenguaje y menos a aquellos que tienen menor desarrollo de la oralidad. Para ella es importante que los y las docentes puedan tener una comunicación fluida con los especialistas para poder determinar acciones conjuntas, y establecer objetivos y límites para cada niño, sobre todo en el nivel inicial y los primeros años de primaria.

¿Qué son los trastornos específicos del lenguaje?

Si bien el desarrollo del lenguaje depende mucho del entorno familiar y escolar que lo estimula, también es cierto que hay un porcentaje de niños que presenta un trastorno específico del lenguaje, que se define como un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en los niños que no tienen discapacidades auditivas o cognitivas. Quienes tienen este trastorno pueden tener dificultad para hablar, para escuchar, para leer y escribir. Según el National Institute of Deafness and other Communication Disorders este trastorno afecta entre un 7% y 8% de los niños en edad de nivel inicial.

Trastorno de desarrollo del lenguaje y aprendizaje

Quienes tienen un trastorno específico del lenguaje son más propensos a presentar problemas de aprendizaje, ya que las dificultades con las habilidades básicas del lenguaje afectan la capacidad de aprendizaje. Los niños con trastornos del lenguaje pueden presentar dificultad para asociar sonidos y letras, lo que retrasa la lectura, pueden tener errores gramaticales repetitivos, limitación en su vocabulario, problemas para comprender, y dificultad para organizar su pensamiento.

Isabelle Monfort sostiene que prefiere hablar de “trastorno del desarrollo del lenguaje”, frente a trastorno específico o retraso del lenguaje, porque de esta forma se hace hincapié en que se trata de un trastorno que perdura a lo largo de la vida y va asumiendo distintos síntomas según la edad. Por ejemplo, en la infancia puede pasar que un niño pequeño no logre usar oraciones con sujeto y predicado en una conversación cuando otros niños de la misma edad ya lo hacen, mientras que un adulto joven puede evitar usar oraciones complejas o tener dificultad para comprender textos más complejos como los académicos.

El diagnóstico a tiempo y el tratamiento

Como con otros trastornos del desarrollo, estar atentos a los factores de riesgo y a los síntomas es fundamental para hacer la consulta con el especialista a tiempo. En su MasterClass del próximo sábado 14 de septiembre Isabelle Monfort hablará acerca de cómo y cuándo se puede diagnosticar un trastorno del desarrollo del lenguaje y cómo, desde la logopedia, se aborda el tratamiento de este trastorno.

