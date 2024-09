Paro de aeronáuticos: la decisión de Aerolíneas Argentinas sobre los pasajes

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) lleva a cabo un paro que comenzó a las 5 y se extenderá hasta las 14, lo que afecta a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, tanto en el Aeroparque Metropolitano como en el Aeropuerto de Ezeiza.

En este difícil contexto para los pasajeros que debían viajar durante esta jornada, Aerolíneas Argentinas levantó las penalidades por cambio de tickets.

Por lo tanto, la empresa estatal recomendó recomendó a los afectados "modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras". Destacaron que "esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original".

En ese sentido, también aclararon que en el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, no se cobrarán penalidades sobre esos tickets y se mantendrán abiertos para su cambio.

De todos modos, en las redes sociales de Aerolíneas Argentinas se registran quejas de presuntos pasajeros que tuvieron dificultades para acceder a sus cambios de pasajes mediante la web o atención telefónica.

Cambio de pasajes: quejas en las redes sociales de los afectados por el paro de aeronáuticos

Qué dicen los gremios

El anuncio de la medida de fuerza se realizó el jueves a través de la red social X. Desde APLA señalaron que "ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial".

"Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo", agregaron en el comunicado.

Y concluyeron: "Es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 6 de septiembre, de 5 a 14, en los vuelos saliendo de AEP y EZE".