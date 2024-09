Universidades nacionales señalaron que su financiamiento "cuesta solo el 0,14% del PBI”

Víctor Moríñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Luis, manifestó su preocupación por la falta de fondos y señaló que "la ley de financiamiento educativo cuesta solo el 0,14 % del PBI”. Los rectores se reunieron en Santa Rosa, La Pampa, y acordaron seguir acompañando el reclamo salarial de los docentes y no docentes “que tienen un desfasaje de más del 40%”.

Víctor Moríñigo y los demás rectores de las universidades nacionales esperan ansiosos el tratamiento en el Senado de la Nación la ley de financiamiento educativo. Todo hace suponer que podría ser tratada en la sesión del jueves próximo. La ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia y el presidente Javier Milei ya anunció que de ser sancionada por el Congreso la vetará.

“La promulgación o el veto de la ley será exclusiva responsabilidad del presidente Milei. De hecho, las distintas universidades federalizaron el tema, ya que se acordó que en cada provincia se hable y se les explique a los senadores la importancia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo”; dijo el a la vez rector de la Universidad de San Luis.

“Si se aprueba la ley y Milei la veta, eso significa que dimos un paso importante que es que la Cámara de Senadores aprobó la ley y si lo hace con más de los dos tercios significa que regresará a la Cámara de Diputados y, estoy convencido que lograremos el apoyo de los dos tercios de ambas cámaras”, agregó Moriñigo.

En declaraciones a MDZ, el presidente del CIN dijo: “Estamos muy preocupado por la crítica situación que está pasando el sector de ciencia y técnica de las universidades porque existe una gran desinversión de parte del Estado Nacional”. Moríñigo, también, sostuvo que “se acordó en el plenario de rectores, que se llevó a cabo en Santa Rosa, se acordó la aprobación de elevación del proyecto del presupuesto universitario del 2025. Se solicitó al gobierno nacional e 1% del PBI, unos 7,5 billones de pesos”.

En otro orden, los gremios docentes y no docentes reclaman una composición salarial ante la pérdida del aproximadamente el 45% con respecto a la inflación: “En el plenario de rectores acordamos con los gremios seguir caminando juntos hasta que haya una recomposición salarial”.

¿Hay riesgo de que se pierda un año universitario?

Ante la situación que están atravesando las universidades, la principal preocupación es que se pueda perder el año: “Creo que no, pero sino se pierde el año no es porque Milei no da espacio sino por el gran amor que tienen los docentes y no docentes para con las universidades”. “Estamos frente a un año complicado con un presidente que tiene pre conceptos hacia lo público y las universidades están dentro de esos pre conceptos”, señaló.

Moriñigo no cree que la Argentina vaya hacia el arancelamiento o privatización de la universidad pública como funcionan en otros países de América: “Estoy convencido de que no habrá un cierre de la universidad pública. Si habrá un achicamiento de la universidad natural, porque no vamos a poder llevar a cabo todo lo que planificamos. Nos dejaremos de expandir, en unos años perderemos calidad y quienes la busquen se irán a la universidad privada con cuotas de hoy de entre 200 y 250 mil pesos mensuales. Lamentablemente hoy la coyuntura le gana a lo importante”.

Más adelante el presidente del CIN planteó su desacuerdo en el arancelamiento universitario, ya sea para estudiantes nacionales como extranjeros: “No es bueno echarle la culpa de la situación a los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a las universidades públicas. Yo acordaría convenios de reciprocidad entre universidades argentinas y extranjeras. Por ejemplo, si en las universidades nacionales llegan a estudiar unos 20.000 brasileños acordaría un convenio con las universidades brasileñas para que argentinos puedan estudiar en forma gratuita en las universidades de ese país”.

Por último, planteó la necesidad de mayor inversión per cápita por alumno porque mientras la Universidad de San Pablo, Brasil, invierte 10 mil dólares anuales por alumnos y la de México unos 8.000 dólares anuales por alumno la Argentina invierte solamente unos 1.000 dólares anuales por alumno. “Si uno toma 3,1 billones de pesos que se plantea para el presupuesto universitario para el 2025 da que la Universidad de Buenos Aires salga a competir con Europa, Estado Unidos, San Pablo o México con valores muy por de bajos de los que se mencionan y así y todo la Argentina tiene cinco premios nóveles recibidos en la Universidad Pública”, concluyó