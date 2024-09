Paquete explosivo: quién fue el inventor de este método terrorista

El paquete de explosivos que se detonó y lastimó la cara de la secretaria del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, tiene en vilo a la opinión pública argentina. Sin embargo, este método no empezó con este atentado y tampoco tiene su origen en nuestro país. Quien lo popularizó en Estados Unidos fue Theodore John Kaczynski, mejor conocido como Unabomber.

Unabomber fue profesor universitario en la Universidad de Berkeley, California. Extrañamente, la mayoría de los paquetes explosivos tuvieron como destino, distintas universidades. Entre uno de las casos, se destaca la primera carta bomba de Theodore Kaczynski, que fue enviada al profesor de Ingeniería en materiales, Buckley Crist, en la Universidad de Northwestern.

De 1978 a 1995, Kaczynski envió 16 paquetes de explosivos hasta que decidió suspender su actividad con un planteo totalmente inusual. Envió una carta al New York Times en la que ofrecía abandonar totalmente su accionar criminal a cambio de que se publique en el diario un largo manifiesto que cuestionaba al capitalismo y los valores de la sociedad occidental moderna. La propuesta de Kaczynski causó una fuerte polémica, pero la dirección del medio finalmente aceptó y en abril de 1995 se publicó Industrial Society and Its Future (La Sociedad Industrial y su futuro).

Mirá el trailer de la serie de Mindhunter de Netflix en la que aparece Unabomber

A continuación vamos a citar un extracto del texto de Kaczynski.

"La Revolución Industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Han incrementado enormemente la esperanza de vida de quienes vivimos en países «avanzados», pero han desestabilizado la sociedad, han hecho la vida insatisfactoria, han sometido a los seres humanos a indignidades, han provocado sufrimiento psicológico global (y también sufrimiento físico en el Tercer Mundo) y han infligido daños severos a la naturaleza. El desarrollo perenne de la tecnología empeorará la situación. Sin duda someterá a los seres humanos a peores indignidades e infligirá mayores daños a la naturaleza, probablemente provocará mayores desestabilizaciones sociales y sufrimiento psicológico, y quizás incremente el sufrimiento físico, incluso en países avanzados".

Si bien el FBI intentó todo para atrapar a Unabomber, nunca lo logró. Kaczynski fue capturado gracias a que su hermano, David Kaczynski, quien reconoció su manera de escribir en el manifiesto sobre todo por una frase característica de su Theodore: "no me puedo comer una tarta y seguir teniéndola".

Unabomber fue atrapado el 3 de abril de 1996 y fue condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas. Desde la cárcel siguió escribiendo y difundiendo sus ideas hasta entrado el siglo XXI. En junio de 2023 se lo encontró muerto en su celda, hay versiones que se difundieron en las que se decía que fue por suicidio.

En el 2017, Netfflix hizo una serie de ficción llamada Mindhunt, en la que se analizan diferentes criminales y se presenta el caso de Unabomber.