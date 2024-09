Doce años sin Johana Chacón y la pelea para que una ley lleve su nombre

El 4 de septiembre no es un día más para la sociedad mendocina, principalmente para quienes se involucraron de cerca y reclamaron por la aparición con vida de Johana Chacón en un momento donde no era popular hablar de violencia de género, trata de personas y femicidios. Doce años después -con la irrupción en la escena política nacional del movimiento Ni Una Menos mediante- la problemática de la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres es reconocida por (casi) todo el mundo.

Con un conmovedor video, Silvia Minoli, exdirectora de la Escuela 1-185 Virgen del Rosario de 3 de mayo del departamento de la Lavalle, quien fue parte esencial de la visibilización y lucha por verdad y justicia por Johana Chacón y Soledad Olivera junto a sus compañeras docentes, destacó que como cada año sigue habiendo mujeres que como Johana y Soledad pierden la vida en manos de la violencia de género. Tras doce años sin ellas, Silvia Minoli decidió inmortalizar la historia en su libro “Por ellas, por todas” y encara una nueva pelea porque la ley provincial de construcción colectiva de conciencia, sea denominada "Ley Johana".

“Este 4 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de Johana Chacón, primero hablamos de desaparición pero el mismo día que salimos a buscarla ya la habían matado. Y esto, creo que tiene que llevarnos a seguir reflexionando y no cansarnos de hablar de esto para que no vuelva a suceder”, sostuvo la mujer en el video difundido por redes sociales.

Silvia Minoli en MDZ Radio, presentando su libro "Por ellas, por todas". Foto: Santiago Tagua/MDZ

“Después de la muerte de Johana han seguido habiendo femicidios y sigue habiendo maltrato y violencia, cada vez más extendida hacia otros aspectos de la vida”, señaló la docente. Son incontables los femicidios que han habido desde el 2012 a esta parte. Solo en lo que va del 2024 al menos 174 mujeres fueron víctimas de femicidios y 212 niños se quedaron sin madres, de los cuales el 55% son menos de edad, mientras que el 56% de los femicidas eran parejas o exparejas, de acuerdo a los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por La Casa del Encuentro.

“A todas aquellas mujeres que tienen la necesidad de sentirse escuchadas, les quiero decir que estamos a disposición, no solo para asesorarlas de cómo seguir este camino hacia la denuncia o como continuar con la vida, aunque nos faltan herramientas y nos sigue faltando presupuesto para afrontar una vida diferente después de sufrir violencia de género”, expresó Minoli. Si tenemos en cuenta los datos de Mendoza, la Dirección de Género y Diversidad recibió un presupuesto total de $287,484,187 para el año 2024, es decir, un 0,01% del total provincial.

Foto: Santiago Tagua/MDZ.

La pelea por la Ley Johana y el rol de las escuelas en la prevención

“En la escuela, se observan conductas y se tocan temas que no se hablan muchas veces en el núcleo familiar. Este mensaje va no solo a la sociedad, sino al grupo de docentes que tiene a su cargo esta edad tan importante que son las infancias, que pueden actuar a través de la observación, la intervención y el reclamo a todo aquello que sabemos que nos hace falta. Muchas veces estas herramientas no están al alcance de nuestras manos porque no dependen de lo que tiene la escuela sino de los presupuestos gubernamentales, de los gabinetes escolares que muchas veces son escasos y que no están en todas las escuelas y no dan a basto”, sostuvo Silvia a este medio.

Libro "Por ellas, por todas" de Silvia Minoli. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por último, Minoli también se refirió a la ley que definió al 4 de septiembre como el Día provincial de la construcción colectiva de conciencia con el objetivo de trabajar la temática de la violencia en las infancias y la violencia de género en todos los niveles educativos en homenaje a Johana Chacón. La docente afirmó que se trata de una ley muy importante porque “puede prevenir acosos, abusos, violaciones y muertes en las infancias y adolescencias y por eso, tenemos que llamarla Ley Johana, ponerla en práctica y no esperar a que llegue el 4 de septiembre. Hay mucho material que tiene la ESI que es importantísimo tratar para evitar que haya más violaciones de derechos”.

