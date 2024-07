"Por ellas, por todas", el libro de Silvia Minoli sobre Johana y Soledad

Silvia Minoli es hoy docente jubilada. En su momento fue la directora de la escuela Nº 1-182 Virgen del Rosario de Tres de Mayo, un distrito del departamento de Lavalle, donde asistía Johana Chacón, desaparecida el 4 de septiembre del 2012, y los hijos de Soledad Olivera, desaparecida 11 meses antes en el mismo pueblo. La publicación del libro "Por ellas, por todas", de la mano de Jagüel Editores de Mendoza, tiene la intención de mantener viva la memoria colectiva, de una escuela que salió a buscar a las chicas, una comunidad que se unió, y un movimiento de mujeres mendocino que se levantó como ante sala del #NiUnaMenos por la aparición de Johana, Soledad, contra la violencia de género, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para profundizar, Minoli estuvo en los estudios de MDZ Radio 105.5 FM en un entrevista profunda

"Me animé a escribir esta historia que me atravesó, que atravesó a tanta gente", dice Minoli, quien ve en su libro una manera de mantener viva la memoria de estas mujeres. "La idea del libro es rescatar la memoria, saber que muchas personas más van a entender qué pasó con Johana y Soledad, para que no vuelva a pasar".

Silvia Minoli recuerda cómo su vida cambió radicalmente a raíz de estos trágicos eventos. "Yo no estaba acostumbrada a los micrófonos, aunque tampoco es que lo esté ahora. Pero ya no me pongo nerviosa porque tengo un micrófono adelante, sino que creo que es la posibilidad, y fue en ese momento la posibilidad, de dar a conocer una triste noticia como fue la de que nuestra estudiante, Johana, de un día para el otro no estaba y descubrir, a través de esa desaparición, que la mamá de tres chicos de la escuela había desaparecido 11 meses antes y no había sido investigado el caso". El impacto de estas desapariciones impulsó a Minoli y a la comunidad educativa a movilizarse.

La idea, o la necesidad, de escribir el libro "creo que nace con la desaparición de Johanna. Ahora la posibilidad de contarla por escrito porque verbalmente la hemos relatado mil veces", expresa Minoli. "Yo no soy escritora, pero sí sigo teniendo como objetivo que no haya más violencia de género, que se defienda a los niños, a las niñas y a los adolescentes que son quienes más sufren".

El libro de Minoli no sólo es un relato de hechos, sino también un llamado a la acción y a la reflexión: "Con el tema de las familias hay que entender las situaciones de vulneración, de derechos, de no tener la oportunidad de hablar en público, de ir a golpear puertas", señala Minoli y agrega a esta idea que "no es lo mismo que fueran las hermanas de Soledad Olivera a hacer una denuncia y volvieran a reclamar por ella y que nadie les diera una respuesta, a que una escuela saliera a buscar a su estudiante y a la mamá de sus estudiantes, destacando la importancia de la comunidad educativa en la búsqueda de justicia".

A pesar de no considerarse una dirigente social, Minoli se convirtió en una figura clave en la búsqueda de justicia para Johana y Soledad. "No soy una dirigente social, pero sí me convertí en la cara visible de esta historia", confiesa. Siendo directora de la escuela, expresó que aprendió a tomar decisiones, "y algunas tienen que ser tomadas muy rápidamente porque está de por medio la vida de niños, de niñas, de gente que está a nuestro cargo". Su compromiso la llevó a seguir en la lucha incluso después de jubilarse en 2016, pese a enfrentar serios problemas de salud.

Silvia aborda la problemática de la violencia de género y la necesidad de prevenirla desde diversos ámbitos, remarcando que la búsqueda de las chicas fue una bisagra en Mendoza ya que "tomamos mucha conciencia sobre la violencia hacia la mujer, que todavía está bastante naturalizada en los micromachismos como los chistes y todo eso", comenta Minoli. "Me lo tomé como algo muy personal porque no podía entender que una niña hubiera desaparecido".

En este sentido, expresa que "quedó este dolor de pensar que si se hubiera investigado la desaparición de Soledad a tiempo, Johana hoy estaría disfrutando de la vida", y añade una anécdota por demás estremecedora del recuerdo de un compañero de Johana: "Todos los años se les hace una entrevista a las familias y quedan dibujitos de los chicos y las chicas. Johana hace un dibujo cuando tenía 8 años diciendo que quería ser abogada. Uno de los chicos de los que sale en el video, no ha sido compañero de ella, pero iba al colegio secundario dijo ‘no fue abogada pero recorrió los pasillos de tribunales’".

Por otra parte, Minoli también llevó su compromiso a la esfera legislativa, presentando un proyecto de ley para que el 4 de septiembre sea recordado en todos los niveles educativos en homenaje a Johana Chacón. "Lo aceptaron en la Dirección General de Escuelas (DGE), salió la Ley en la Legislatura pero quiero que se llame ‘Ley Johana’ porque si no nadie se acuerda". Aprovechó para hacer un llamado a legisladores y ponerse a disposición de elaborar un proyecto para, simplemente, cambiarle el nombre a la ley que actualmente se denomina Día provincial de la construcción colectiva de conciencia ciudadana.

El libro "Por ellas, por todas" se encuentra en etapa de preventa "porque lo he financiado yo, sale caro, entonces con esa preventa sale $7000, después va a salir $10.000. Doy los precios porque esto no es para enriquecerse". Será presentado en la Feria del Libro con la editorial Jagüel y "también está la oportunidad de presentarlo en la UNCuyo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales". Silvia agregó que le encantaría que "la DGE lo tomara, si le gusta y le parece, para que cada escuela tenga un ejemplar. No hace falta que la plata venga a mi bolsillo".

Con su obra, Silvia Minoli nos invita a no olvidar y a seguir luchando para que nunca más se repitan estas tragedias. "Conocer las historias de violencia, nos puede ayudar a no cometer los mismos errores".

Escuchá la entrevista completa