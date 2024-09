Experta en tecnología reveló qué conviene comprar en Amazon desde Argentina

Desde la semana pasada, uno de los temas centrales en la agenda de la sociedad argentina es Amazon. La plataforma de comercio electrónico implementó una tarifa plana para los envíos de una variedad de productos a diferentes países, incluida Argentina.

Este servicio, según se detalla en el portal de la empresa, tiene un costo de 5 dólares, lo que permite realizar algunas compras de manera más económica. La nueva tarifa sustituye al habitual costo de envío que se calculaba según el peso o la cantidad de los artículos adquiridos.

Aunque la promoción no cubre todos los productos, ofrece varias opciones que permiten aprovecharla. En este contexto, diversos influencers y expertos explicaron no solo cómo comprar sino también qué productos comprar en Amazon desde Argentina.

Adriana.tech, una experta en tecnologías explicó en un video viral breve las mejores opciones de compra para los consumidores argentinos, destacando que algunos productos, como los libros, están exentos de impuestos.

"Cosas que conviene comprar en Amazon, con la nueva baja de los envíos hacia Argentina...los libros no pagan impuestos de Aduana, así que solamente vas a pagar el envío", dijo la influencer.

La influencer detalló cuáles son los objetos que convienen comprar desde Argentina en Amazon

Adriana explicó que si bien otros productos están sujetos a impuestos, muchos de ellos siguen resultando más baratos en Amazon que en el mercado local. "Monitores, ya sean portátiles o no", recomendó la usuaria. Según relevamientos, se pueden conseguir monitores por 200 dólares en Amazon, con el envío e impuestos incluidos, mientras que en Argentina cuestan más de 370.000 pesos.

Adriana.tech también sugirió adquirir freidoras de aire. Un modelo específico tiene un valor de US$181.06 ($225.345), mientras que en el país la misma marca puede alcanzar los $637.999.

Finalmente, mencionó que algunos modelos de zapatillas, dependiendo de la marca, y los termos Stanley también resultan convenientes. "Los termos Stanley quedan cerca de 64 dólares (76.800 pesos) con impuestos, mientras que en Argentina superan los 100.000 pesos", señaló.

Además, aclaró: "Recuerda que esto va por régimen courier, lo que significa que no tienes que hacer ningún trámite adicional y recibes el producto en la puerta de tu casa en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, hay un límite de cinco envíos por año, no pueden superar los 1.000 dólares ni los 50 kilos, y no es posible comprar más de tres unidades del mismo artículo".

La clave para comprar barato en Amazon

Si bien la nueva promoción de Amazon que ofrece envíos a 5 dólares ha captado la atención de miles de argentinos, la posibilidad de maximizar el ahorro dependerá del medio de pago utilizado. Según el sitio Infoviajera, al realizar compras en sitios internacionales como Amazon, los cargos se generan en dólares en la tarjeta de crédito.

En el resumen de la tarjeta, el usuario verá dos saldos: uno en pesos y otro en dólares. El saldo en pesos incluye el impuesto PAIS y la percepción de AFIP sobre Ganancias y Bienes Personales, que se aplican a los consumos en dólares. Si el resumen se paga en pesos, el tipo de cambio actualiza el costo del dólar a aproximadamente AR$ 1.576, lo que incluye estos recargos. Se recomienda adquirir dólar MEP para pagar las compras

Sin embargo, si se adquieren dólares a través del dólar MEP y se utiliza ese saldo para pagar el resumen en dólares, el tipo de cambio baja significativamente, llegando a aproximadamente AR$ 1.200. Esta opción resulta más conveniente para los consumidores, ya que reduce notablemente el costo final de las compras internacionales, incluida la promoción actual de Amazon.

Por lo tanto, quienes deseen aprovechar esta promoción y pagar menos por sus compras en Amazon deberían considerar seriamente la opción de comprar dólar MEP y utilizarlo para saldar sus consumos en dólares, evitando así los altos impuestos que se aplican al pagar en pesos.

Cómo comprar desde Argentina

Lo primero que debes hacer es registrarte en Amazon, preferiblemente desde una computadora, ya que el proceso es más fácil e intuitivo. Sin embargo, también es posible registrarse desde un celular. Al crear tu cuenta, se te solicitarán datos básicos como tu correo electrónico, dirección y datos personales. Además, Amazon requerirá una foto de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) por cuestiones aduaneras.

Una vez registrado, podrás comenzar a comprar. Es fundamental verificar que los productos que añadas al carrito estén marcados como elegibles para la Tarifa Plana. Si los artículos que deseas comprar califican para esta promoción, la opción de envío por 5 dólares se aplicará automáticamente en el resumen de tu pedido.

Estos envíos están disponibles para Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago. Foto: Captura de Pantalla

Antes de pagar, los usuarios no solo verán el costo del envío y el precio del producto sino que también podrán ver en cuánto queda el precio final con impuestos y el depósito de importación. En el caso escogido por MDZ, un cámara de seguridad de 21,99 dólares queda a un precio final de 37,38 dólares. Este monto es agregado al total de la compra, y aunque en algunos casos puede parecer elevado, existe la posibilidad de que los impuestos finales sean menores.

"El depósito de la tarifa de importación es una estimación de las tarifas de importación para los productos de tu pedido. Es posible que no represente el monto real que se pague a las autoridades de la aduana. Si corresponde algún reembolso, se te reembolsará automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para el pedido. Recibirás un aviso por correo electrónico en el que se confirma el monto del reembolso", detalla Amazon. Una compra de 22 dólares se va a 37 dólares por el envío e impuestos. Foto: Captura de pantalla

Es importante recordar la compra se hace a través de un courier, lo que significa que los compradores reciben sus productos en su hogar sin la necesidad de realizar trámites adicionales en la Aduana. Sin embargo, los futuros compradores deben conocer que el valor total de cada paquete está limitado a 1.000 dólares.