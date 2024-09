"Sos un holograma": de qué se trata la peculiar acusación de una señora que se volvió viral en redes sociales

En los últimos meses, una figura emergió desde el conurbano bonaerense debido a una serie de episodios que dejaron a muchos desconcertados y a otros riéndose a carcajadas. Se trata de la "señora holograma", una mujer robusta, de entre 50 y 60 años, que se convirtió en una figura viral en las redes sociales por su peculiar comportamiento en la vía pública

Todo comenzó con la difusión de algunos videos en los que esta mujer, con un tono de convicción que llama la atención, increpa a personas desconocidas acusándolas de ser "hologramas". Esta palabra, que en su contexto habitual refiere a una imagen tridimensional creada mediante láser, se convirtió en la base de un insulto tan extraño como memorable. En los vídeos, la "señora holograma" se muestra agresiva, lanzando acusaciones delirantes y, en muchos casos, terminan en confrontaciones físicas o verbales.

El término "holograma" fue utilizado en estas situaciones de manera despectiva, insinuando que las personas a quienes se dirige no son reales, sino meras proyecciones. Este insulto, inédito y desconcertante, rápidamente capturó la imaginación del público y se transformó en un trending topic, generando una ola de memes, debates y comentarios en las redes sociales.

La creciente notoriedad de esta mujer fue alimentada por un reciente compilado de videos que muestra varios de sus enfrentamientos. En estos, el patrón se repite: la señora se enfurece, acusa a todos a su alrededor de ser irreales y, en ocasiones, arremete físicamente contra aquellos que intentan grabarla o que simplemente se cruzan en su camino.

La SEÑORA HOLOGRAMA en lugares pic.twitter.com/ECaOQ4O4p8 — Real Time (@RealTimeRating) August 24, 2024

Uno de los incidentes más comentados ocurrió a bordo de un colectivo, donde la "señora holograma" obligó a una pasajera a bajarse, bajo el pretexto de que esta no era real. En otro video, se la ve arrojando una botella contra alguien que intentaba filmarla. Sin embargo, el clímax de esta extraña saga se produjo cuando, después de otro violento episodio, la mujer fue finalmente interceptada por la policía y arrestada.

En el video del arresto, se puede observar cómo, incluso esposada, la señora continúa con su discurso errático, acusando a los agentes de ser hologramas.

La popularidad de esta figura en las redes sigue en aumento, generando una mezcla de fascinación, lástima y preocupación. No obstante, con su acusación también despertó un debate al respecto de por qué se refiere a las personas como hologramas.

La pregunta del momento: ¿sos un holograma? (video: @lacastream)

A pesar del tono humorístico con el que muchos compartieron y comentaron estos videos, no faltaron las voces que sugieren que detrás de esta situación podría haber un grave problema de salud mental. La repetición de estos episodios, sumado a la agresividad y la convicción con la que acusa a los demás de ser irreales, llevó a algunos a plantear la posibilidad de que la "señora holograma" esté lidiando con un trastorno psiquiátrico no diagnosticado o no tratado.

Su situación nos enfrenta a una realidad que no debe ser ignorada: el potencial trastorno mental de una persona que, lejos de recibir la ayuda que necesita, se convirtió en objeto de burla y viralización. Como sociedad, este fenómeno nos invita a reflexionar sobre la línea entre el entretenimiento y la responsabilidad, sobre todo cuando se trata de individuos que podrían estar sufriendo.