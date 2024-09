Conmoción por el cierre de la Confitería Boston en Mar del Plata: cuándo será y qué hay detrás

Las esponjosas y dulces medialunas y los "borrachitos" más famosos de Mar del Plata se servirán, por última vez, el lunes 30 de septiembre, cuando la mítica Confitería Boston cierre. Tras años de conflictos administrativos, finalmente, la tradicional pastelería anunció su despedida definitiva.

"Hoy nos toca despedirnos. Después de 60 años compartiendo momentos, sabores y tradiciones con ustedes, y 6 años de lucha, queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón por haber sido parte de esta historia", compartieron los empleados de la confitería desde la cuenta oficial de Instagram, en conjunto con un video en el que se destacan sus creaciones pasteleras.

"Cada café servido, cada medialuna horneada, cada charla compartida en nuestras mesas… Todo ha sido posible gracias a ustedes, nuestra familia extendida. Ustedes hicieron de La Boston más que una confitería, la hicieron su hogar", se puede leer en el comunicado de despedida de la pastelería que había sido fundada en 1958, en manos de Fernando Álvarez y Miguel Potrone.

El lunes 30 será el último día en el que los empleados atenderán las mesas de los dos locales que tiene la firma en Mar del Plata: uno en Avenida Constitución y otro en calle Buenos Aires. Se trata de un cierre acordado en tribunales, tras la causa de quiebra fraudulenta que enfrentan sus actuales dueños.

Mirá el anuncio completo

"Hoy decimos adiós, pero no sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron en este hermoso viaje. Nuestros clientes, nuestros amigos, nuestro equipo. Cada uno de ustedes ha sido parte esencial de lo que La Boston llegó a ser. Las puertas de nuestra confitería se cerrarán, pero los recuerdos, los momentos y el cariño permanecerán por siempre. Nos llevamos en el corazón cada sonrisa, cada conversación y cada encuentro que hicieron de La Boston un lugar especial", agregaron en el texto, y concluyeron: "Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos despedimos, pero el sabor de los buenos recuerdos siempre quedará".

En las redes sociales, los fieles clientes locales y los turistas que viajaban a Mar del Plata desde cualquier punto del país y solían visitar la confitería durante sus vacaciones, no tardaron en expresar su pena y descontento por la noticia. Pues, las ricas medialunas formaron parte de la infancia de miles de argentinos.

"Increíble que nadie quiera invertir en algo tan bueno. Porque la Boston es sinónimo de calidad. Perdemos todos pierde Mar del Plata. Deberían organizar un abrazo solidario a la confitería"; "cuando mi papá viajaba a Mardel por laburo, volvía a CABA con una docena de medialunas de La Boston. Son parte de mi infancia y de la vida de todos los argentinos"; "la peor noticia. No puedo pensar Mar del Plata sin la Boston"; "no lo puedo creer. Era mi motivo para pensar en Mar del Plata"; "¡Me da mucha pena! Desayunaba ahí todas las mañanas cuando iba a Mardel. Las mejores medialunas que he comido"; "¡No! ¡Paren un poco! No pueden cerrar la Boston. Me niego a creerlo"; "Fui Mozo de la Boston en su mejor momento. Cuánta pena. Cuánto dolor. Pero no puedo dejar de dar las gracias por haber formado parte de este hermoso grupo de gente. Por siempre, ¡La Boston!"; se podía leer entre los comentarios del anuncio.

Los conflictos detrás del adiós

Desde su inauguración en 1958 hasta 2016, la empresa perteneció a la familia fundadora. Osvaldo Amado, Clemente Fermín Herrera y las hermanas Teresa Haydeé y Marta Delia Castro conformaron la segunda generación de la familia y estuvieron a cargo de la confitería hasta el 9 de noviembre de ese año, cuando vendieron sus acciones a los hermanos Juan Manuel Lotero y a los austríacos Carl Ludwig y Aston Schonfeldt. El grupo de empresarios había prometido a la familia la expansión de la marca en el país y en el mundo, asegurando que tendrían 100 locales en América Latina y Europa en menos de cinco años. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

"Los dueños originales de 'La Boston', quienes venden sus acciones en noviembre de 2016 -ya encontrándose la sociedad en estado de cesación de pagos- se sacan de encima el problema de la sociedad, quedándose con el producido -o parte del producido- del activo más valioso, contribuyendo de esa forma a la maniobra que posteriormente es profundizada por los nuevos accionistas y con la secuencia de pasos no improvisada que fueron llevando a cabo", sostuvo el fiscal en la imputación.

Sin embargo, la nueva directiva no tardó en despedir empleados, bajar la calidad de los productos ofrecidos, modificar menúes y, más tarde, atrasarse con el pago de los sueldos de los empleados y pagos de los proveedores. Precisamente, esto provocó que los empleados tomaran los locales a modo de huelga en 2018. Un año más tarde, el abogado del Sindicato de Gastronómicos, Osvaldo Verdi, denunció a los dueños por "quiebra fraudulenta, defraudación agravada por vaciamiento de empresa, e insolvencia fraudulenta, todos en concurso ideal".

Seguidamente, los dueños fueron imputados y la jueza Sara Gunsberg ordenó la "quiebra con continuidad laboral", permitiendo a una decena de trabajadores seguir ofreciendo el servicio de las confiterías ubicadas en las calles Buenos Aires 1927 y avenida Constitución. "Tuvimos un cumplimiento eficaz de la sindicatura, que nos pagó todo como correspondía, tanto que hoy estamos al día con los sueldos", reveló Carlos Murcia, empleado de la firma, a Ahora Mar del Plata.

En agosto del corriente año, los actuales propietarios pudieron llegar a un acuerdo en tribunales, luego de cumplir con el pago de créditos. De esa forma, evitaron el juicio oral. Por otra parte, fuentes del medio marplatense señalaron que el local ubicado en calle Constitución pasaría a manos de un nuevo dueño que busca alejarse de la gastronomía. Asimismo, los empleados entregarán las llaves del local de calle Buenos Aires a los funcionarios judiciales.