Santi Maratea inició una colecta por los incendios: ¿cuánto lleva recaudado?

Luego de que la semana pasada el influencer Santi Maratea se reuniera virtualmente con integrantes del Cuartel de bomberos voluntarios de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, este viernes anunció el lanzamiento de una nueva colecta solidaria para ayudar a esa institución en la lucha contra los incendios que continúan afectando a la provincia.

De esta forma, replicó la iniciativa solidaria que llevó a cabo anteriormente con los bomberos de Corrientes. El influencer anunció la campaña a través de sus redes sociales y, en apenas una hora, recaudó 55 millones de pesos destinados a la compra de equipamiento y medicamentos necesarios en la zona arrasada por el fuego.

“Hablé con Mariano, el presidente del cuartel, y con Pablo, el vicepresidente. Este cuartel organiza a bomberos de diferentes localidades de la región. ¡Son unos genios! Le dan desayuno o almuerzo a 300 bomberos y después salen a combatir el fuego, es increíble”, contó Maratea en una de sus publicaciones días atrás.

El influencer también compartió los detalles para que las personas puedan hacer sus donaciones, subrayando la importancia de unirse una vez más para apoyar a los bomberos. “Estamos armando un listado de lo que necesitan y un presupuesto para saber cuánto más tenemos que juntar”, agregó.

Desde el Cuartel de La Cumbre, por su parte, se mostraron agradecidos y emocionados por la noticia. "Cerramos este lunes 23 de septiembre con una excelente noticia. Mantuvimos una charla virtual con Santi Maratea, quien se ofreció a colaborar con nuestro cuartel. Estamos agradecidos", expresaron en sus redes sociales.

Maratea, conocido por sus exitosas campañas solidarias, está simultáneamente llevando a cabo otra colecta destinada al Hospital de Niños de Rosario. No obstante, aseguró que su prioridad inmediata es apoyar a los bomberos cordobeses, destacando el compromiso y la entrega de estos en su incansable lucha contra los incendios que han afectado seriamente la región.

Mirá el video que difundió Santi Maratea en sus redes sociales:

En el video que compartió este viernes precisó cuál es el listado de las necesidades que tiene el cuartel y señaló que en total son necesarios 282 mil dólares.

"Ustedes saben que lo que está pasando en Córdoba es terrible. Mucha gente perdiéndolo todo. Animales que mueren en los incendios. Paisajes enteros que desaparecen. La verdad que es muy triste. Y los bomberos obviamente hacen todo lo posible para frenar esta situación, pero no dan abasto. Muchas veces porque no tienen los recursos para enfrentar los incendios. Todo lo que hacen, lo hacen con lo que pueden. Por ejemplo, cuando leí con los bomberos del Cuartel de la Cumbre, me dicen que la camioneta que tienen para ir a apagar los incendios es una camioneta con una antigüedad de 30 o 40 años", explicó Santi Maratea.

En la grabación, explicó que "en este último incendio se le quemaron las cuatro ruedas, no la pudieron usar. Y arreglarlo o renovar el equipamiento obviamente es muy difícil, porque se mantienen con las donaciones de la gente o subsidios que no les alcanza para mucho. Por eso, la idea principal de esta colecta es poder equipar este cuartel y la cantidad de cuarteles que lleguemos de la provincia de Córdoba como lo hicimos con la provincia de Corrientes", continuó.

Posteriormente, leyó la lista de unidades y equipamiento que necesitan: un camión cisterna y una camioneta equipada, 40 equipos forestales completos, 15 equipos estructurales completos, 10 equipos autónomos completos, 20 mangueras y acoples, 2 drones profesionales y 2 grupos generadores grandes. "Todo esto suman 282.000 dólares. Estos costos seguramente logremos bajarlos. Estamos comparando estos precios con otros dos proveedores. Obviamente, no todos los cuarteles necesitan lo mismo, pero en general sí. La experiencia que tuve en Corrientes te puede decir que las camionetas son viejas, no tienen drones, los equipos están dañados, en mal estado. Entonces, obviamente, el presupuesto va a ir variando dependiendo del cuartel, pero en general va a ser el mismo costo para cada uno", indicó. El influencer Santi Maratea mantuvo un diálogo virtual con el presidente y vice del Cuartel de Bomberos de La Cumbre.

Asimismo, comentó que "el equipamiento que le vamos a dar a cada cuartel le va a servir para futuros incendios o cualquier tipo de asistencia que le brindan a la comunidad. Por ejemplo, las camionetas que les dimos a los bomberos de Corrientes las siguen usando hoy cada vez que hay un incendio. De hecho, también las usaron para buscar a Loan. Entonces, sepan que todo lo que le demos es algo que queda para siempre y vuelve a la comunidad".

La colecta se desarrolla a través de las redes de Maratea e incluye cuatro links con la posibilidad de donar $1.000, $2.000, $4.000 o $8.000. "Yo les voy a dejar los cuatro links en mis historias. Ustedes eligen con cuál pueden o quieren colaborar. Muchas gracias y les voy a ir avisando cuánto va y cómo avanza esta colecta", cerró su grabación el influencer.