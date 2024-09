Se incendiaron cuatro locales comerciales en Once causando pánico en los vecinos

Cerca del mediodía, en la esquina de Castelli y Bartolomé Mitre del barrio porteño de Once se incendió un local de cotillón por la explosión de varias latas de aerosoles. Se encuentran trabajando los bomberos y el personal del SAME en la zona. Según el SAME, hay ocho personas afectadas: seis mujeres y dos hombres, quienes ya fueron asistidas con oxígeno.

Está trabajando el personal de Bomberos y el SAME en la zona.

Además, en un operativo conjunto entre el SAME y los Bomberos se está llevando adelante la evacuación de vecinos del edificio ubicado en Castelli 90 que cuenta con 19 pisos y aproximadamente 130 departamentos.

El SAME recomendó a los vecinos de los eficios lindantes que cierren las ventanas por "el humo tóxico".

El fuego que inició en el local de cotillón afectó otros tres locales aledaños: Una juguetería, un local de fragancias y otro bijouterie. El titular del SAME, Alberto Crescenti, uno de los edificios corre peligro de derrumbe y la zona está cubierta por un "humo tóxico", por lo que recomienda a los vecinos alejarse de la zona.

El SAME recomienda alejarse de la zona por el "humo tóxico".

Crescenti planteó que “el humo va hacia un edificio de departamentos de enfrente, por lo que aconsejamos cerrar las ventanas y que la gente no se acerque hasta que terminen de trabajar los Bomberos”.

Mirá el video del incendio en Once

Noticias en desarrollo.