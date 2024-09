El Gobierno busca un privado que invierta y gestione el Aconcagua Arena

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, fue entrevistado por MDZ y relató lo difícil que es para la subsecretaría mantener la infraestructura completa del predio del estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el Parque General San Martín.

Desde su oficina ubicada en el subsuelo del estadio, comentó: "Esta infraestructura, este predio que son 36 hectáreas, se ocupa, por supuesto, para muchísimas actividades. Tenemos la pista de atletismo que es la única olímpica en la provincia y es muy requerida, tenemos que dar turnos a todos los clubes, grupos y municipios que la utilizan. También tenemos la cancha de hockey sintética, el velódromo, tres canchas de tenis de que las utiliza el Club Regatas por convenio y que están explotadas por la cercanía, y también está el estadio cubierto, el Aconcagua Arena".

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, resaltó la labor de la subsecretaría en el mantenimiento del predio del Malvinas Argentinas. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Con respecto esto, Chiapetta remarcó que en los últimos años se le ha dado mayor uso al estadio Aconcagua Arena, que desde su inauguración en julio de 2018 ha generado polémica y preocupación por los pocos eventos que pueden reunir al público necesario para cubrir su capacidad de 8.500 butacas. "Afortunadamente tenemos un mucho mejor uso, muchas más actividades, conciertos sobre todo, pero deportivas nada. Juntar 8.500 personas no es fácil. El partido de futsal en 2018 entre Argentina y Colombia fue un ejemplo no más", aclaró el subsecretario.

"En algunos deportes vale la pena abrirlo pese a que es super costoso hacerlo. A las federaciones no se les cobra alquiler porque son asociaciones sin fines de lucro locales. Entonces acá ellos tienen un lugar sin costo y ese es un costo que vale la pena que lo asumamos nosotros, pero el resto son todos shows. Hemos tenido una buena agenda que por supuesto está lejos de ser la ideal para el uso del estadio. Pero bueno, mucho más importante es que ese uso ayuda a bajar los costos de mantenimiento", profundizó, sobre el uso del estadio techado, Federico Chiapetta.

Aquel 28 de julio de 2018 se inauguró el estadio con una gran afluencia de público.

Uno de los eventos deportivos que atrajo una gran cantidad de público al Arena fue la Premier Pádel que se realizó dos años seguidos en la provincia. Al ser consultado por aquellos eventos, el subsecretario los recordó con alegría y explicó cómo surgió aquella posibilidad. "Fue un golazo eso. Ese fue un uso deportivo ideal y surgió todo de la Liga de las Naciones de vóley. Jugó la selección argentina contra Bulgaria, Polonia e Italia, fue un torneo internacional infernal y que aún así no se llenó". A pesar de remarcar la falta de público en el evento de selecciones, el hecho de llevar a cabo un torneo de esa magnitud permitió que los organizadores de la Premier Pádel se fijaran en el estadio provincial para su competición.

Desde la creación del estadio, los deportes indoor de Mendoza buscan la oportunidad de poder aprovechar de una infraestructura única a nivel nacional como el Aconcagua Arena para poder realizar sus eventos más trascendentes. Al respecto, el subsecretario cree que muchos de los que reclaman la posibilidad de utilizar el estadio no logran comprender las dificultades que conlleva abrirlo para su uso.

El público colmó el Aconcagua Arena para presenciar la Premier Padel.

"Creen que mágicamente vas a abrir el estadio, quieren hacer algo y se enojan cuando les decís, pero pará, ¿se justifica? Por ejemplo, me dicen: cómo no vamos a jugar las finales del básquet acá. Pero en Talleres, las finales llevan 2.000, 2.500 personas, si la historia te dice eso, porque creen que abriendo este estadio van a venir 4.000, 5.000 personas, para que se vea más o menos lleno, con todo lo que cuesta abrirlo. Es por eso que el uso que se le ha dado es más de shows que de deporte", dijo Chiapetta con contundencia sobre los reclamos sobre el uso del estadio cerrado.

El dialogo de Federico Chiapetta con MDZ. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Luego de la explicación del subsecretario sobre la realidad de lo costoso que es para la provincia mantener la infraestructura del Aconcagua Arena, se le preguntó por la posibilidad de buscar fondos privados para financiar las tarifas que demanda el estadio cerrado.

Al respecto, Federico Chiapetta reveló: "Esto yo lo hice público también, pero no hemos hecho ningún anuncio todavía. Con el Aconcagua Arena, estamos llevando a cabo un proceso con mucha cautela, porque queremos armar legalmente un convenio para poder tercerizarlo, si es que hay interesados en hacerlo". El estadio cubierto representa un cuantioso gasto para la provincia. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Si algún capital externo decide invertir en el estadio para poder usarlo, deberá adecuarse a las condiciones que el Estado establecerá. Es decir, que el uso de quien invierta no será irrestricto.

"Quien venga tiene que hacer una inversión que nosotros exigimos, poner los aires que no están puestos y que no es un tema menor, sonorización que hoy en día cuando hay shows los sonidistas hacen magia, porque suena muy mal. Palcos y demás, hay que aggiornarlo a lo que es el formato arena a nivel mundial para que sea privado. La idea es que el servicio mejore sustancialmente, no es solamente darle la llave a alguien que venga solamente a abrir. Para dárselo a un privado, este tiene que marcar un antes y un después y realmente hacer una inversión". La realidad del predio del Malvinas Argentinas expresada por el subsecretario de Deportes. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Chiapetta explicó que aspiran a generar este tipo de inversiones debido a que: "Pagarían un canon mensual a Deportes y nosotros solamente nos encargaríamos del mantenimiento, que hagan las actividades que quieran y que les vaya bárbaro, nosotros nos reservamos unas 5, 6 fechas para nuestro deporte que en esos casos absorbemos los gastos nosotros".

En consecuencia a este anuncio, el subsecretario de Deportes de la provincia también aclaró en qué se invierte mayoritariamente el presupuesto de la subsecretaria y como ayudarían estas posibles inversiones externas.

"Si ese dinero nos ingresa va a ir a donde tiene que ir, en orden: a los clubes, a los deportistas y por supuesto al deporte social. Para nuestro humilde presupuesto eso es mucho y va destinado ahí como un eje fundamental de las políticas de deporte", aclaró Chiapetta.

Por último, Federico Chiapetta detalló lo que conlleva mantener el resto de la infraestructura del predio del Malvinas Argentinas.

"Mientras tanto hay que mantener todo este monstruo que es el Malvinas, que es una fortuna, pero hay que hacerlo. No se puede dejar caer", dijo el subsecretario y profundizó en dos aspectos puntuales como la pista de atletismo y el estadio de hockey.

"La pista de atletismo no se alquila porque no cobramos la actividad que es de uso federativo a través de la Asociación Mendocina de Atletismo y ésta distribuye horarios y uso con clubes. Además hay muchas personas que no pertenecen a ningún club y que cumpliendo con requisitos básico que no son pagar, sino que con el apto médico y un permiso también pueden utilizar la pista en horarios específicos. Ahora estamos pensando para 2025 hacer un arreglo de fondo porque se le da un buen uso", explicó el subsecretario. Así se encuentra hoy la pista olímpica de atletismo del Malvinas Argentinas. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Sobre el estadio de hockey, el subsecretario detalló: "Tenemos un convenio con la Asociación Mendocina de Hockey sobre césped y no solo para los partidos, sino que ha crecido tanto afortunadamente el hockey que utiliza el estadio la selección mendocina para sus entrenamientos. Siempre está lleno por suerte, además de los torneos argentinos que suelen venir. Además este uso de un lugar de alto rendimiento se ve reflejado en los resultados, hombres y mujeres llegaron a las finales de sus respectivos torneos argentinos".