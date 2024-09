A días de la segunda marcha universitaria: cómo impacta el déficit salarial y presupuestario en la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se sumó a la convocatoria nacional para defender la educación pública este miércoles 2 de octubre. La rectora Esther Sánchez, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, explicó la situación presupuestaria y la importancia de que la sociedad apoye la causa en las calles. Si bien los bajos salarios de docentes y no docentes, que en algunos casos están por debajo de la canasta básica, son un problema central, Sánchez resaltó otros reclamos como el financiamiento para investigación, conectividad y equipamiento de laboratorios. A pesar de que el Gobierno nacional incrementó la partida para gastos de funcionamiento tras la movilización de abril, esta solo cubre el 10% de las necesidades de la universidad. La marcha universitaria, con su capítulo provincial en Mendoza, sale desde el Campus Universitario alrededor de las 16 horas.

La rectora señaló que, a pesar de que hubo un aumento del 270% en la partida para gastos de funcionamiento luego de la marcha de abril, es un incremento que sólo cubre el 10% del presupuesto total de la UNCuyo. “Estamos de acuerdo, el 270%, pero del 10% del presupuesto. Queda pendiente de resolver el problema del 90% restante, que tiene que ver con salarios. Esto es el reclamo”, señaló.

En este contexto, Sánchez detalló que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ronda el 50% y que no hubo un tratamiento equitativo respecto de otros sectores del Gobierno nacional, que sí recibieron incrementos salariales en enero. “Gran parte de nuestros docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza, como bien se ha dicho”, enfatizó. Según precisó, un jefe de trabajos prácticos (JTP) con dedicación exclusiva, es decir, 40 horas semanales, tiene un salario básico de $757.000, mientras que un JTP con dedicación semi exclusiva (20 horas semanales) percibe $378.000, y uno con dedicación simple (10 horas semanales) cobra $189.000. Sin embargo, “debo destacar y agradecer el compromiso con el que trabajan nuestros docentes y no docentes, que aún en esas condiciones siguen cumpliendo con su tarea. Pero obviamente esto tiene corta duración”, advirtió. Un aspecto que preocupa especialmente es la pérdida de docentes investigadores que consideran oportunidades laborales en el exterior. Sánchez mencionó que este éxodo representa una pérdida irreparable para la universidad: “Formar a ese personal, nos va a llevar necesariamente entre 20 y 25 años para recuperar lo que estamos perdiendo”.

“La universidad pública transforma vidas. La universidad pública está presente cuando un paciente va al médico, cuando alguien se construye una casa, cuando alguien contrata un servicio. Ahí está la universidad pública y la calidad de la universidad pública. Esto es lo que estamos defendiendo”, manifestó la rectora argumentando su llamado a la amplia participación de la sociedad en general ya que la educación pública también tiene impacto en la comunidad. Sánchez señaló que el objetivo de la universidad pública es ofrecer una educación de calidad y contribuir al desarrollo: “Por eso decimos educación pública y universidad pública de calidad. Esta es la consigna que tenemos en la marcha”.

Además de los salarios, la UNCuyo enfrenta dificultades en otros ámbitos. Sánchez explicó que mantener la estructura edilicia y de servicios es un desafío continuo, especialmente considerando los incrementos en costos como el de la energía eléctrica, que entre enero y junio superó el 200%. La universidad también sostiene actividades de extensión y organismos artísticos como la orquesta, los coros y el teatro, la Nave. Además de un Hospital con todo lo que eso requiere. “La UNCuyo tiene una tarea de extensión muy fuerte hacia la sociedad”, subrayó.

Respecto a las auditorías Sánchez aseguró contundentemente que la universidad está abierta a cualquier auditoría que desee realizar la Auditoría General de la Nación. “Nosotros por supuesto que estamos abiertos a la auditoría. También tenemos auditoría interna que controla que se cumplan todos los procedimientos, procesos y que todo sea acorde a la normativa. No nos estamos oponiendo a la auditoría de ninguna manera”, afirmó, y agregó que, de hecho, la UNCuyo firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para aumentar la capacidad de supervisión en el sistema universitario.

Escuchá la entrevista completa