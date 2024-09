Así es el barrio porteño que se encuentra entre los más "cool" del mundo, según un ranking

Por segunda vez, un reconocido barrio de la Ciudad de Buenos Aires forma parte de los barrios “más cool del mundo”. La revista británica Time Out reveló, el miércoles, su propio ránking sobre los vecindarios más llamativos, destacando al barrio de Chacarita en el puesto número 23. En el listado, además, se mencionan a otros dos barrios latinos.

En el sitio oficial de la guía explican que, para elegir a los mejores, tuvieron en cuenta varios factores. En principio, no solo dejarse llevar por los ahora famosos “centros hipster”, con cervecerías artesanales, arte callejero y elegantes bares de vino. Sino que, para los expertos, es fundamental poder ver más allá, dejándose llevar por la idiosincrasia de cada ciudad. “Los más emocionantes y, francamente, divertidos vecindarios del mundo son mucho más que ‘centros hipster’ identikit. Son lugares que reflejan lo mejor de sus ciudades: su cultura, espíritu comunitario, vida nocturna, comida y bebida, todo condensado en un distrito vibrante y transitable”, señaló Grace Beard, editora de viajes de la revista.

Asimismo, indicaron que la clasificación fue posible gracias a la experiencia, conocimiento y criterios de los escritores y editores de Time Out que trabajan a lo largo del mundo. A los redactores remotos se les hizo un interrogatorio acerca de cuál es el barrio más “cool” de su ciudad en la actualidad y por qué, mientras que los editores hicieron un análisis basándose en factores cruciales como la “comida, bebida, arte, cultura, vida callejera, comunidad y sabor local único”.

La oferta cultural y gastronómica hacen que el barrio de Chacarita sea "cool". Foto: Instagram

Finalmente, el listado quedó encabezado por el barrio francés Notre-Dame du Mont, ubicado en la ciudad de Marsella. En el segundo puesto se encuentra Mers Sultan, ubicado en Casablanca, Marruecos; seguido por el barrio Pererenan, en el centro de Bali, provincia de Indonesia. Luego, destacan varios vecindarios estadounidenses, australianos y algunos europeos y asiáticos.

Son tres los barrios latinoamericanos que figuran en el prestigioso ránking internacional, incluyendo a Chacarita. El primero en aparecer es Glória, situado en Rio de Janeiro, Brasil, y posicionado en el noveno puesto. Además, en el lugar número 28°, aparece el barrio San Rafael, ubicado en la Ciudad de México.

Chacarita, uno de los barrios más “cool” del mundo

En el puesto número 23, figura uno de los barrios más populares de la Ciudad de Buenos Aires: Chacarita. En 2022, el “hermano menor” y vecino de Palermo ya había sido recomendado por la guía Time Out, aunque, según los expertos, “dos años después, se ha vuelto más genial”. La zona, que recibe su nombre como diminutivo de "chácara" o "chacra", cuenta con una amplia oferta gastronómica, vida nocturna, propuestas artísticas y, como si fuera poco, destacan que aún se siente tan relajado como siempre.

Los editores definen a Chacarita como “un destino por derecho propio”. “A pesar de su popularidad, el barrio todavía hoy se siente tan relajado y sin pretensiones como siempre, con los veteranos bebiendo mate en la acera y viendo a los más jóvenes pasar con un café especial en la mano”, subrayaron los expertos en viajes.

El centro cultural C Complejo Art Media figura entre los lugares para visitar en Chacarita. Foto: Instagram

En su descripción, llevaron a cabo un listado de lugares por visitar y cosas para hacer en Chacarita. En cuanto a la oferta gastronómica, se sabe que Chacarita es la cuna de varias de las pizzerías tradicionales de la Ciudad, como es el caso de El Imperio de la Pizza y Santa María. Sin embargo, Time Out asegura que no hay que dejar pasar la propuesta de nuevos restaurantes. “Para una cena memorable, recomendamos la innovadora cocina de campo argentina de Abreboca, ApuNena para disfrutar de excelentes tapas asiáticas o Na Num, recomendado por Michelin, para comida coreana no tradicional”, subrayaron.

“El día perfecto Comience tomando un café en el oasis urbano Jungla Café y Plantas antes de explorar los diseños argentinos y las joyas contemporáneas en Nadine Zlotogora. Camine dos minutos hasta Charlone y encuentre el timbre para ingresar a Falena, una librería a puerta cerrada donde puede acompañar su lectura con un vino o un café en su frondoso patio”, aconsejan en la guía.

Enseguida, remarcaron la suerte que tienen los compradores de elegir colecciones cada vez más exclusivas de boutiques a lo largo de la avenida Jorge Newbery. Y, finalmente, profundizaron acerca de la amplia y novedosa vida nocturna de la ciudad: “¿Dónde más puedes encontrar un museo de fotografía que funcione como club de jazz?”.

Sin dudas, los amantes de los planes artísticos no se perderían de una función de teatro independiente en El Galpón de Guevara o de los shows y fiestas que se llevan a cabo en el centro cultural C Complejo Art Media.